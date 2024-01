Journal de bord : j’ai essayé de comprendre l’intérêt d’une montre connectée

Quand on n’est pas hyper sportive, on peut se demander pourquoi investir dans une montre connectée. Après quelques semaines de test d’une montre bien-être, la réponse est limpide. Il existe 1001 raisons de succomber. La preuve par 7 !

Quel que soit son niveau d’activité physique, qu’il frôle le zéro ou se rapproche des recommandations officielles, la montre connectée trouve facilement sa place dans notre quotidien. C’est ce dont j’ai pu m’apercevoir en testant la Huawei Watch GT4.

Elle nous facilite la vie, nous permet de garder un œil sur notre cycle menstruel, nous aide à rester en forme. Sans mentionner son design qui est une vraie pépite esthétique.

Je vous embarque donc avec moi, une journée, au rythme de ma montre connectée !

Découvrez la Huawei Watch GT4 sans plus tarder

8h00 : Je me réveille et je vérifie la qualité de mon sommeil

Avant, il m’arrivait de me lever et d’être encore extrêmement fatiguée malgré mes huit heures de sommeil, c’est pour cela que j’ai toujours été curieuse de savoir ce qu’il se passe quand je dors et c’est aujourd’hui chose faite grâce à la fonctionnalité « True Sleep » de la Huawei Watch GT4.

Ma montre garde un œil sur mon sommeil, elle me dit l’heure à laquelle je m’endors et me réveille, mais surtout, elle me donne des infos sur le temps passé dans les différentes phases de mon sommeil. Je ne sais pas si vous le savez, mais celles-ci se comptent par trois : léger (la phase d’endormissement), profond (considérée comme la phase du repos et de la récupération physique, importante pour être en forme), paradoxal (la phase du rêve, on récupère aussi pendant cette phase de la fatigue psychique).

Ma montre note également les phases d’éveil et me donne chaque matin un score sur la qualité de celui-ci. Avoir mon score de sommeil et la compréhension de mes nuits m’a incitée à faire plus attention à mon nombre d’heures de sommeil et à l’heure à laquelle je me couche. Après un temps d’adaptation au port de la montre, j’ai donc décidé de modifier mon heure de coucher pour voir si celui-ci impacte mon cycle de sommeil. Résultat ? J’ai appris à optimiser mes nuits et j’ai gagné en énergie !

10h48 : Je suis assise depuis 1h, il est l’heure de se dégourdir les jambes

On sait que rester assis trop longtemps, c’est mauvais pour la santé. Mais parfois, absorbé par notre travail, on oublie de se lever. Là, c’est simple, quand on reste assis sans bouger plus d’une heure, la Huawei Watch GT4 vibre et le petit widget sur l’écran nous rappelle de nous lever et de faire quelques étirements.

J’en profite pour me dégourdir les jambes en allant remplir ma gourde, faire un petit tour aux toilettes. Le déjeuner arrive, il est aussi temps de prendre une minipause avec les collègues pour voir ou est-ce que n’allons manger ce midi. Certains des estomacs de l’open-space sont déjà en train de crier famine !

12h30 : Je me lance dans un nouveau programme running, mon coach est ma montre

Je me suis remise à la course à pied depuis quelque temps et histoire de me challenger, j’ai demandé à ma montre de me proposer un plan pour réussir mon premier 10 km.

Après l’analyse de mes données physiologiques, l’algorithme basé sur l’IA m’a proposé plusieurs plans d’actions ! J’ai sélectionné un plan en cinq semaines avec trois séances d’entrainement hebdomadaire (certaines sorties incluent des sessions de HIIT ou des exos de renforcement).

Et, je dois bien vous avouer que pour le moment, l’Intelligence Artificielle ne s’est pas trompée. Le plan est adapté à mes capacités, je prends (presque) toujours du plaisir à aller courir, résultat, je suis devenue régulière dans mon entraînement !

14h17 : Entre deux réunions, je prends un appel au poignet

La Huawei Watch GT4 a la fonction prise d’appel au poignet (et réception des SMS) même quand le téléphone se trouve à 100 mètres de distance !

Une option bien pratique que j’ai eu l’occasion de tester entre deux réunions, lors d’un refill a la machine à café. Je n’avais pas mon téléphone sur moi, mais grâce à ma montre, j’ai pu prendre l’appel d’un client que j’essaie de joindre depuis plusieurs jours sans succès.

18h17 : Je prévois mes prochaines vacances et je jette un œil à mon calendrier menstruel

Généralement, je ne prends pas en compte l’arrivée de mes règles pour partir en vacances. Mais là, on a prévu quelques jours de bivouac, je préfère donc assurer mes arrières.

Et cela tombe bien, car avec ses nouvelles fonctionnalités, la Huawei Watch GT4 prédit de façon plutôt précise la durée de mon cycle, la date de mes prochaines règles mais aussi la date d’ovulation.

Et pour y arriver, elle ne se contente pas des données que j’enregistre, elle analyse aussi ma fréquence cardiaque pendant le sommeil, ma température corporelle, ma fréquence respiratoire… Hyper intelligente cette montre connectée !

19h45 : Je sors ce soir, ma montre matche parfaitement avec ma tenue

Les montres connectées n’ont pas toujours été hyper stylées. On devait parfois les enlever parce qu’elles ne matchaient pas avec notre tenue : trop grosses, moches, encombrantes et surtout très sportwear.

Mais ce soir, je n’ai aucun souci à me faire ! Avec son design élégant et son bracelet en inox doré, ma Huawei Watch GT4 est parfaite pour mon look de soirée casual chic. Elle se marie parfaitement avec mon petit jean et mon caban noir.

23h32 : Je règle mon alarme et je m’endors

Avant de m’endormir, je jette un dernier coup d’œil à ma montre pour voir si j’ai refermé tous mes anneaux d’activité et si j’ai bien accompli mes 6000 pas aujourd’hui.

Objectifs atteints ! J’ai même dépassé le nombre de pas recommandés pour rester en bonne santé. Je règle mon alarme avant de m’endormir. Ma montre Huawei Watch GT4 est devenue un véritable compagnon de bien-être dont je ne veux plus me séparer !