Cette montre connectée design propose aussi des fonctionnalités innovantes

Les montres connectées vous font de l’œil, mais vous hésitez à vous lancer, car vous avez peur de ne pas savoir exploiter tout leur potentiel ? Voici quatre raisons de craquer pour la Watch GT 4 de Huawei.

Les montres connectées sont entrées dans les usages du quotidien au même titre que les smartphones ou les liseuses. Cependant, certains ne voient pas leur plus-value par rapport à un téléphone, ce qui peut s’entendre. Pourtant, les fabricants de montres rivalisent d’ingéniosité pour proposer des modèles aux fonctionnalités qui peuvent améliorer le quotidien, avec des designs épurés pour s’éviter un effet tape à l’œil autour du poignet.

C’est le cas du dernier modèle de Huawei : la Watch GT 4. Une montre connectée qui séduit par son design, puisque son cadran et son bracelet s’inspirent du monde du luxe. Il en existe deux modèles, l’un avec un cadran de 46 mm et un second plus délicat de 41 mm. Les deux arguments pour investir dans une montre comme celle-ci, ce sont ses fonctionnalités innovantes, mais aussi sa faculté à être un véritable accessoire de mode. C’est un pari réussi pour Huawei qui parvient à compiler ces deux arguments avec facilité.

Habiller son poignet avec la montre connectée Watch GT 4 de Huawei

Une montre connectée au design épuré et personnalisable

Au premier coup d’œil, la première chose demandée à une montre avant même de donner l’heure, c’est d’être jolie. C’est ce qui va motiver l’acte d’achat et fera qu’elle prendra une dimension sentimentale. Un objet qui prendra une véritable importance à nos yeux. C’est un atout subjectif, mais c’est le plus déterminant.

La Watch GT 4 de Huawei est de cette trempe. De ces objets qui deviennent indispensables au quotidien et auxquels leur absence donne l’impression d’être nue. Au-delà de proposer une esthétique inspirée du luxe, les modèles pensés pour une cible féminine, dont le cadran mesure 41 mm, sont de vrais bijoux. Cette montre connectée donne envie d’être portée, même éteinte.

De plus, il est possible de choisir entre trois cadrans au choix : en acier inoxydable couleur or, or rose ou argent. Quant au bracelet, il existe en cuir blanc souple pour plus d’adaptabilité, en doré dans un esprit sophistiqué, et en acier à reflet bicolore fabriqué de manière artisanale. Quelle que soit la combinaison sélectionnée, elle affichera clairement une personnalité dans des matériaux haut de gamme.

Montre connectée GT 4 de Huawei // Source : Huawei

Une montre connectée pour suivre son cycle menstruel

Pour en faire une véritable accompagnatrice du quotidien, Huawei souhaite que la Watch GT 4 ne soit pas seulement agréable à porter et à regarder, mais qu’elle donne des informations à sa détentrice. Notamment des informations de santé, en mesurant le rythme cardiaque grâce à une technologie améliorée TruSeen™ 5.5+. Celle-ci intègre un algorithme d’amélioration du signal multicanal ancré dans une méthode d’apprentissage profond exclusive à Huawei.

Alors, comment cela fonctionne ? Eh bien, la Watch GT 4 ne mesure pas seulement le rythme cardiaque de manière avancée, elle calcule également d’autres indicateurs physiologiques comme la température corporelle, la fréquence respiratoire et d’autres paramètres, dans le but de prédire les périodes menstruelles. Cette fonctionnalité est intéressante si vos cycles ne sont pas réguliers, ou si vous surveillez vos périodes d’ovulation.

S’offrir la montre connectée Watch GT 4 de Huawei pour accessoiriser son quotidien

Une montre connectée qui calcule la fréquence respiratoire pendant le sommeil

Encore une fonctionnalité qui s’ancre dans la gestion de la santé, et qui peut vous permettre de percevoir certains risques plus tôt afin de prendre rendez-vous chez un professionnel. Ce dernier vous dira si oui, ou non, il y a nécessité de faire des examens plus poussés. Cela est rendu possible grâce à la technologie améliorée TruSeen™ 5.5+. Mais surtout, la Watch GT 4, propose une version améliorée de TruSleep™ 3.0.

Cette technologie permet de connaître ses cycles de sommeil et de mesurer les irrégularités respiratoires. Tout cela dans le but de donner des indications sur son rythme de vie et de prendre des meilleures habitudes de sommeil pour avoir une récupération optimale. Évidemment, libre à vous de vous réveiller en plein milieu de la nuit pour admirer la jolie montre qui habille votre poignet, mais ce n’est pas recommandé. Après tout, vous avez toute la journée pour ça.

Montre connectée GT 4 de Huawei // Source : Huawei

Une montre connectée qui mesure la gestion de l’apport calorique pendant d’effort

Au-delà de vous accompagner durant votre activité physique et de mesurer votre performance physique, la Watch GT 4 va plus loin pour répondre à un besoin nutritionnel. Si vous souhaitez développer votre masse musculaire ou faire une sèche par exemple. En effet, Huawei propose la première montre connectée qui inclue la technologie Stay Fit.

Il s’agit d’une application de gestion des calories, qui vous indique avec précision vos besoins énergétiques. Stay Fit utilise des données de santé en temps réel pour aider les utilisateurs à gérer leur apport calorique. Inutile de pratiquer un sport à haute intensité pour profiter de cette fonctionnalité. Par ailleurs, le fait que la Watch GT 4 propose un design personnalisable vous motivera peut-être à la porter lorsque vous bougez votre corps et à voir vos statistiques augmenter de mois en mois. Après tout, chacun son rythme.

Apporter de la performance à son quotidien avec la montre connectée Watch GT 4 de Huawei

Huawei allie réellement l’utile à l’agréable, mais aussi à la performance, grâce à la Watch GT 4. Cette smartwatch réconcilie les amoureux de la performance de l’horlogerie, grâce à un objet haut de gamme aux fonctionnalités novatrices, avec les passionnés des beaux objets.

De plus, ces différents cadrans vous permettent de ne pas choisir entre l’analogique et le numérique, puisque son esthétique n’efface en rien ses prouesses. Si vous possédez un smartphone Huawei, vous pourrez en plus profiter d’un écosystème complet, pour une expérience utilisateur toujours plus fluide. Pas d’inquiétude, si vous n’en possédez pas, la Watch GT 4 est compatible avec iOS et Android dans tous les cas. Peut-être la promesse la plus convaincante pour les novices des montres connectées.