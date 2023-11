Enfin ! La ville de Lyon propose un congé paternité aussi long que le congé mat’

La ville de Lyon va instaurer un congé paternité plus long aux agents de sa collectivité, passant de 4 à 10 semaines.

Lyon se distingue encore une fois. Après avoir instauré, pour celles qui en font la demande, un congé en cas de règles douloureuses ou d’arrêt naturel de grossesse, la ville proposera désormais un congé paternité plus long aux nouveaux pères.

L’allongement du congé paternité à Lyon

C’est une première en France, et on espère que cette mesure se généralisera sur tout le territoire. Le but de cette décision ? Permettre un meilleur équilibre des tâches entre les hommes et les femmes à la naissance du bébé. Cette mesure devrait être votée lors du prochain conseil municipal, le 21 décembre 2023. Laurent Bosetti, adjoint au Maire de Lyon, explique cette décision :

Nous avons voulu agir résolument en faveur de l’égalité femmes-hommes, en permettant aux pères d’investir pleinement la période charnière de l’accueil des enfants, durant laquelle bien des choses se jouent en matière d’organisation familiale, de répartition des tâches domestiques et de relations parent-enfant. C’est la raison pour laquelle nous avons porté le congé paternité au même niveau que le congé maternité. Laurent BOSETTI, adjoint au Maire de Lyon délégué à la Promotion des services publics

Pour rappel, depuis juillet 2021 en France, les pères peuvent bénéficier de 25 jours de congé paternité rémunérés (en incluant les weekends) qui viennent s’ajouter aux trois jours de congé naissance.

