La ville d’Arras adopte un congé plus long de coparentalité !

La ville du nord de la France a décidé d’expérimenter le congé de coparentalité en rajoutant six semaines de plus aux 28 jours légaux.

C’est une chouette avancée. Le 19 février dernier, le Conseil Municipal de la ville d’Arras a voté à l’unanimité la mise en place du congé de coparentalié pour ses agents de la ville.

Après la ville de Lyon, qui propose un congé paternité plus long pour les nouveaux pères, Arras, dans le nord de la France, se distingue également.

Dès lors, les agents de la ville pourront, en plus des 28 jours de congé paternité, prendre jusqu’à 6 semaines consécutives dans la continuité du congé paternité.

Frédéric Leturque, Maire d’Arras, a déclaré, sur le site officiel de la mairie, que cette démarche s’inscrivait notamment dans un engagement plus poussé dans l’égalité femmes-hommes :

Au-delà de l’enjeu de l’égalité, il y a l’enjeu de la parentalité. À Arras, nous travaillons depuis des années sur l’accompagnement et le bien-être de l’enfant, et ce, depuis le plus jeune âge.

Frédéric Leturque