Vacances : saoulée à l’idée de préparer les valises de vos enfants ? Cette tiktokeuse a la solution

Sur TikTok, cette mère de quatre enfants partage son astuce ultime pour ne plus jamais avoir à galérer en faisant les valises de sa marmaille.

Les parents d’enfants en bas âge le savent bien : préparer les vacances d’été, et plus particulièrement les vêtements et le matériel à emporter avec soi, peut rapidement virer au drame.

Et entre le matériel de puériculture à ne SURTOUT pas oublier sous peine de ne pas avoir de quoi faire dormir/manger/assoir/jouer son enfant à la plage, la trousse de premier secours et les tenues à prévoir pour tous les temps possibles (beau mais frais, frais et pluvieux, beau et chaud, caniculaire…), le coffre de la voiture est souvent vite rempli.

Des tiroirs en plastique à la place des valises

Pour éviter de partir en vacances chargés comme des mulets, Jordan Taylor Martin a trouvé une solution, repérée par le magazine Parents. Sur TikTok, cette de mère de quatre enfants livre son idée plutôt radicale mais efficace : ne pas utiliser de valise pour ranger les vêtements de sa progéniture… mais des tiroirs d’un meuble en plastique, qu’elle range ensuite directement dans son coffre.

« Ils n’auront pas de valise, ils auront ces tiroirs », commente sur la vidéo Jordan Taylor Martin, avant d’expliquer : « Une fois arrivés, nous sortirons tout ça de la voiture et leurs affaires seront rangées dans les tiroirs pendant toute la semaine de vacances. »

La mère de famille nombreuse ne s’arrête d’ailleurs pas là puisqu’on peut la voir, dans la suite de la vidéo, utiliser des paniers en plastique plutôt qu’une valise ou un sac pour ranger les affaires de toilette de tout la famille, mais aussi les snacks pour la route. Il suffit ensuite de caser tous les contenants dans le coffre.

Derniers conseils donnés par Jordan Taylor Martin : conduire de nuit pour que tout le monde dorme et ainsi éviter les chamailleries dans la fratrie, et faire la route en pyjama pour plus de confort, et pour gagner du temps une fois arrivés à destination.

