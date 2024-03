Cette astuce géniale pourrait aider vos enfants à ne plus être en retard le matin

Si vos enfants galèrent à être à l’heure pour l’école le matin, cette petite astuce pourrait bien les aider.

Ce n’est pas facile, même pour les adultes, d’avoir la notion du temps. Alors pour les enfants, c’est encore plus compliqué. Comment leur expliquer facilement qu’ils ont 5 minutes pour se brosser les dents, ou qu’il leur reste que 10 minutes pour s’habiller avant d’être officiellement en retard pour l’école ? Comment leur faire comprendre que les minutes défilent vite, si on ne leur montre pas ce que ça représente factuellement ? Mais Internet est un endroit parfois magique, qui regorge de trucs et astuces pour apprendre les choses basiques, sans crises et sans drama.

Une horloge pimpée pour comprendre la notion du temps

Cette astuce pour comprendre la notion du temps nous vient tout droit d’Instagram. Elle a été partagée par l’utilisatrice @livingwiththeevans, qui galérait avec sa fille de 5 ans tous les matins avant d’aller à l’école. La petite fille, comme beaucoup d’autres enfants, avait du mal à comprendre ce que représentait « 5 minutes pour se brosser les dents« . Sa mère a eu l’idée de dessiner, avec un code couleur et une légende à côté, un camembert sur une horloge. Ainsi, l’enfant peut comprendre le temps qui est imparti à chaque tâche, et visualiser les minutes qui lui restent.

C’est tout simple, mais ça peut être efficace ! Personnellement, je suis à deux doigts d’offrir cette horloge, non pas à mes gosses (quoi que) mais surtout à ma meilleure pote qui arrive être systématiquement en retard à chaque fois qu’on doit se retrouver quelque part. Si ça peut aider, hein.

