Après le retard causé par le Covid-19, la vaccination des enfants progresse à nouveau

Selon plusieurs organisations non gouvernementales, la reprise de la vaccination des enfants serait en marche. Néanmoins, le taux reste inférieur à celui pré-pandémie.

Elle avait baissé durant l’explosion de la pandémie de Covid-19, mais désormais, elle reprend. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’Unicef, la vaccination des enfants dans le monde progresse à nouveau, a annoncé l’ONU mardi 18 juillet.

En 2022, quatre millions d’enfants de plus ont été vaccinés qu’en 2021. Néanmoins, le taux de vaccination reste toutefois inférieur au niveau d’avant la crise sanitaire.

Une reprise moindre dans les pays les plus pauvres

« En moyenne, les pays du monde entier se rétablissent et se rapprochent du niveau d’immunisation qu’ils avaient atteint avant l’arrivée de la pandémie », a déclaré la directrice du département immunisation et vaccins à l’OMS, Kate O’Brien, auprès de l’Agence France Presse.

Pour autant, la couverture vaccinale des enfants n’atteint toujours pas le niveau pré-pandémie, et la reprise serait « très inégale ». Car il reste tout de même une disparité entre les pays riches et les pays les plus pauvres. Si certains pays comme l’Inde ou l’Indonésie ont enregistré une forte reprise, elle est bien moindre dans d’autres.

En revanche, « dans l’ensemble des pays à faible revenu, la reprise ne fait que commencer, si tant est qu’elle existe dans certains de ces pays » a-t-elle continué.

