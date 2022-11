40 millions d’enfants dans le monde sont privés de vaccins contre la rougeole

Depuis le début de la crise du Covid, 40 millions d’enfants ne sont plus immunisés contre la rougeole. Alors qu’une vingtaine de pays déplore déjà des épidémies massives, des mesures d’urgence s’imposent pour préserver l’immunité individuelle et collective.

Vous doutiez encore de l’efficacité des vaccins contre la rougeole ? L’actualité internationale devrait vous servir de piqure de rappel. Cette infection virale très contagieuse a infecté 9 millions de personnes en 2021 et en a tué 128 000. Le seul moyen de lutter efficacement contre la rougeole reste la vaccination massive, mais, conséquence directe de la crise Covid, les campagnes sanitaires ont décliné partout dans le monde. Actuellement, la santé de 40 millions d’enfants est menacée, faute d’immunisation suffisante.

La vaccination, le seul moyen de lutter contre la rougeole

La rougeole est une maladie virale qui provoque des éruptions cutanées et une forte fièvre. Elle s’accompagne parfois de complications pulmonaires, potentiellement mortelles. 9 millions de personnes auraient contracté la rougeole dans le monde en 2021, pour 128 000 décès.

Les chiffres de cette année ne prédisent aucune amélioration, au contraire : les cas ont augmenté de 80 % durant les premiers mois de 2022. Aux carences vaccinales s’ajoutent l’abandon des gestes barrières et ce relâchement favorise la transmission de la maladie chez des individus plus sensibles aux infections virales après deux ans de distanciation.

S’il n’existe à l’heure actuelle aucun médicament qui permette de soigner la rougeole, la vaccination massive permet de protéger efficacement les populations et de limiter considérablement la circulation du virus. Chaque année, des campagnes de vaccinations de grande ampleur sont menées dans le monde entier et assurent l’immunité de millions d’enfants.

Les campagnes de vaccinations compromises par la crise du Covid

La crise sanitaire a compromis le bon déroulement de ces campagnes de vaccinations. En 2021, 40 millions d’enfants n’auraient pas pu bénéficier de la dose de vaccin prévue : 25 millions d’entre eux n’ont pas reçu leur première dose, et 14,7 millions, la deuxième. Selon l’OMS et les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies, le taux mondial de couverture vaccinale n’a pas été aussi bas depuis 2008. Certains pays sont touchés de plein fouet par les épidémies comme l’Inde, l’Indonésie ou encore l’Éthiopie et la République démocratique du Congo.

Ce déclin du taux de vaccination menace la vie de nombreux enfants. Ephrem Tekle Lemano, en charge des programmes de vaccination à l’Unicef, alerte sur la nécessité d’agir au plus vite et pallier ces carences vaccinales tant qu’il est encore temps. De quoi remettre en perspective les pinaillages de privilégiés qui pensent pouvoir se passer de ces injections qui sauvent pourtant des millions de vies.

Crédit photo image de une : Pixelshot

À lire aussi : Pourquoi se vacciner est un geste citoyen