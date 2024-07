Voici le meilleur outil de suivi du cycle menstruel 

Vous souhaitez connaître la date de vos prochaines règles, votre date d’ovulation et mieux comprendre comment fonctionne votre cycle ? On a trouvé la meilleure application : Flo Health.

Pour beaucoup de femmes, leur cycle menstruel est encore un mystère. C’est le résultat d’une étude IFOP de 2019, menée auprès de 1000 Françaises âgées de 16 à 45 ans. Selon cette enquête, 44 % des femmes en France connaissent mal (30 %) ou pas du tout (14 %) les phases du cycle menstruel. Et plus d’une femme sur deux déclare connaître « approximativement » la date de ses prochaines règles contre 15 % qui ne le savent absolument pas.

Pour mieux connaître son cycle, il existe pourtant de nombreux outils, à commencer par le calendrier des règles et de l’ovulation de Flo Health. Plus de 250 millions de personnes à travers le monde utilisent cette application qui vous permet d’anticiper la date de vos règles et les éventuels symptômes qui les accompagnent. Si vous avez un projet bébé, Flo vous aide ainsi à repérer le moment où vous pourriez être le plus fertile. Une fois enceinte, l’application met à votre disposition un mode grossesse avec toutes les informations dont vous aurez besoin pour prendre soin de votre corps et de votre bébé durant ces 9 mois : suivi de la croissance semaine après semaine, rappels des rendez-vous importants. Tout est fait pour vous faire gagner du temps et de la sérénité.

Flo est disponible sur l’App Store et sur Google Play

Flo propose un mois d’essai à 1€ et une version premium à 24€90 par mois.

​​

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.