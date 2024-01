Le vaccin anti-Covid perturberait bien le cycle menstruel

Une nouvelle étude française pointe le lien entre le vaccin à ARN messager et une augmentation des saignements menstruels abondants.

C’est un effet secondaire des vaccins anti-Covid à ARN messager que de nombreuses femmes avaient dénoncé. Selon une étude menée par l’organisation Epi-Phare, qui associe l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) et la Sécurité sociale, il existe bien un risque de troubles menstruels et les vaccins Pfizer et Moderna.

Dans un communiqué, les auteurs expliquent que leur étude « met en évidence une augmentation de 20 % du risque de saignements menstruels abondants ayant nécessité une prise en charge dans un délai de un à trois mois », après avoir reçu une première dose de vaccin à ARN messager.

Ce risque durerait trois mois puis disparaîtrait, et ce, même après une dose ultérieure de rappel.

Des études aux résultats opposés

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les études se suivent sur cet hypothétique lien entre troubles menstruels et vaccin, sans toutefois être d’accord.

En janvier 2022, une étude américaine conduite par Alison Edelman, professeure d’obstétrique et de gynécologie à l’Oregon Health & Science University, avait ainsi conclut qu’il n’y a pas de « changement cliniquement significatif dans la durée du cycle menstruel associé à la vaccination contre le Covid-19 ».

Cette conclusion rejoint d’ailleurs celle d’une vaste étude menée en Suède et dont les résultats ont été publiés au printemps 2023 dans le British Medical Journal (BMJ).

Mais interrogés par le Huffpost, les auteurs de l’étude Epi-Phare pointent des différences de méthodologie pour expliquer ces résultats contradictoires. Selon l’épidémiologiste Rosemary Dray-Spira, qui a supervisé l’étude française, l’étude suédoise a fait le choix de commencer son étude une semaine seulement après la vaccination des patientes, ce qui « a pu conduire à masquer une éventuelle augmentation du risque survenant dans un délai un peu plus tardif ». La recherche française, elle, a commencé ses relevés un mois après que les femmes ont reçu leur première dose.

