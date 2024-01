Bien choisir ses culottes menstruelles : les meilleures sont dans ce guide

Vous en avez marre de payer chaque mois pour vos protections hygiéniques ? Avec les culottes menstruelles, optez pour le confort, le style, l’écologie et les économies. Que des bons points quoi. Mais pour faire le meilleur choix côté marque, vous aurez sûrement besoin de l’avis de nos expertes et d’un petit éclairage sur les questions que vous vous posez certainement.

Vos règles, elles ne vont pas disparaître de sitôt. Ce que vous pouvez changer en revanche, c’est la façon de rendre cette période la moins inconfortable possible. Et ça, c’est cool. Pour y parvenir, vous ne trouverez sûrement pas mieux que les culottes menstruelles. Avec elles, jours de pertes ou pas, c’est pareil. Vous préservez aussi votre corps et la planète des produits toxiques présents dans bien trop de protections périodiques jetables. Et n’osez pas prononcer le mot “culotte de grand-mère”. Parce que les marques dénichées par nos soins ont imaginé des culottes plus stylées les unes que les autres.

Réjeanne, Modibodi, Sisters Republic, Smoon, le plus dur va être de ne pas acheter tous les modèles (spoiler : vous pouvez si vous voulez). Alors ne perdez pas de temps et consultez le guide le plus culotté qu’on ait jamais fait jusqu’ici !

La plus haut de gamme: Réjeanne

Cocorico ! Si vous êtes une adepte du made in France, Réjeanne, qui fait aussi des maillots de bain, va clairement vous faire craquer. C’est simple, tout est français de la conception à la production. Pour celles qui n’y croient pas, passez vos prochaines vacances en Bretagne ou à Lyon pour découvrir leurs ateliers et leur label Origine France Garantie. La promesse de la marque : proposer des culottes menstruelles écologiques et super tendance. Quand on se penche sur ses engagements environnementaux, ça semble déjà bien parti. L’ensemble des modèles est certifié OEKO-TEX. Concrètement, cela veut dire qu’ils ne comportent aucune substance nocive ni nano particules d’argent. Des mots assez flippants, surtout en sachant qu’ils peuvent se retrouver dans nos sous-vêtements.

Le coton tissé par les ateliers est de son côté entièrement bio et certifié GOATS. L’engagement de Réjeanne en faveur des femmes va même plus loin. Une partie des bénéfices de chaque vente est en effet reversée à plusieurs associations comme l’Institut Gustave Roussy ou Action Santé Femme. L’autre point essentiel pour vous faire craquer, c’est évidemment le style. La marque propose pas moins de 40 modèles, un joli score. Du shorty au tanga en passant par la culotte classique, il y en a en vraiment pour tous les goûts et surtout pour tous les flux. Léger, moyen, abondant ou ultra, vous êtes accompagnées quelle que soit la période de votre cycle. Réjeanne propose aussi des modèles spécial nuit pour dormir bien au sec.

Si le noir reste la valeur sûre en matière de teintes, oser la fantaisie est évidemment permis. Bleu paon, bordeaux, bleu marine, plusieurs couleurs sont disponibles. Les audacieuses fonceront sûrement pour leur part vers les motifs léopard ou fleuris. Atout sexy majeur, la dentelle s’invite sur pas mal de produits. Fabriquée à Calais ou Saint-André-le-Gaz (on est sûr d’être en France avec ces noms), elle se fait plus ou moins discrète. Colorée ou sobre, à motifs ou simple, bordant le haut du sous-vêtement ou s’invitant carrément sur presque l’ensemble de la culotte, il y a de tout.

Culotte menstruelle Réjeanne // Source : Réjeanne

Petit avant-goût avec la culotte Absolue Rhéa version dentelle fleurie noire. Sensuelle, elle s’adapte, contrairement à ce qu’on pourrait penser, aux flux ultra-abondants. BOOM, dans la tête des clichés. Proposées dans des tailles allant du 34 au 50, les culottes de règles de la marque s’adressent à maximum de femmes, et ça fait du bien. Des versions ados et maillots de bain menstruels ont aussi été pensées. Petits bémols en revanche, parce qu’il en faut toujours forcément, certaines pièces peuvent être en rupture de stock et les prix sont assez élevés. Logique quand on sait qu’il s’agit d’une production française de qualité. Réjeanne propose ainsi plus de niveaux d’absorption que Sisters Republic. Pour celles qui veulent investir dans des culottes de règles françaises, saines et modes, c’est la marque toute trouvée.

Le meilleur rapport qualité/prix : Sisters Republic

Son nom est déjà une ode à la sororité, on adore. Et l’engagement ne s’arrête pas là, bonjour l’intérêt sinon. Culotte, shorty et boxer, la marque décline tous ses modèles en huit tailles allant du 34 au 48. Une mise en avant d’une multitude de corps dont on a besoin. Peu importe votre style, vous validerez au moins une des pièces. Parce qu’il y a du sexy, de l’originalité, du discret, du coloré, du motif, de la transparence, de la dentelle, bref… de tout. Seul mot d’ordre, laisser parler sa personnalité. Concernant l’absorption, qui est au final la préoccupation numéro 1, chaque modèle est disponible en version flux light, medium ou super. Dommage qu’il n’y ait pas une option nuit, permettant de dormir bien au sec. Pièces pour ados et maillots de bain sont aussi de la partie.

Ces culottes menstruelles sont bien évidemment garanties sans sensation d’humidité ni odeur. Comment ? Grâce à leur composition tout simplement. Parce qu’avoir une jolie culotte c’est bien, mais éviter de s’intoxiquer, c’est mieux. Les tissus utilisés sont ainsi certifiés OEKO-TEX (comme vous avez toutes lu la présentation de Réjeanne, vous savez forcément ce que ça signifie), ou conçus en coton bio. Hypoallergéniques, cette lingerie menstruelle convient aussi aux peaux sensibles. Soit une fabrication respectueuse de votre corps et de la planète, le combo gagnant quoi.

Culotte Gloria // Source : Sisters Republic

Pour vous faire une idée des designs, rien de tel que cette culotte Gloria en coton bio dispo en rouge/doré, noir/doré et noir/bleu. Ses bordures shiny s’inscrivent pile dans la tendance métallisée du moment et en font un modèle sobre mais ultra désirable. Les dessous se font donc plus originaux que les propositions de Smoon. Pour celles qui souhaitent être aussi à l’aise dans leurs culottes de règles que dans leurs pièces classiques, Sisters Republic vous attend.

Retrouvez la culotte menstruelle Gloria de Sisters Republic à 32,80 €

La plus abordable : Modibodi

Se procurer des culottes de règles de qualité sans se ruiner, c’est possible. Et Modibodi est là pour vous le prouver. Au programme, une technologie brevetée par la marque australienne. Répondant au doux nom d’Air Technology, elle bannit humidité et odeur de la doublure du sous-vêtement. Si seulement elle pouvait faire la même chose dans les transports en commun. Le tissu n’en reste pas moins absorbant, respirant et anti-microbien.

Écologique, il s’imagine à partir de matières renouvelables et recyclées comme la viscose de bambou et la laine mérinos venue tout droit d’Australie. Et même si vous avez l’impression que les tissus s’accumulent, la culotte reste fine et ne prend en aucun cas l’apparence d’une couche pour adultes. Il n’y a qu’à voir cette culotte Classic Bikini Noire pour en être convaincu. À bande monogrammée, elle s’inscrit pile dans la tendance mi-sportswear, mi-Y2K du moment. Fait pour les flux légers, le dessous saura vous protéger toute la journée.

À lire aussi : Lisseur : trouvez le modèle fait pour vos cheveux avec ce guide 2023

La marque assure au total l’absorption de quatre types de flux, du léger aux pertes de nuit. Chaque modèle de culotte, shorty, boxer, tanga et string s’imagine ainsi couvrir l’un d’eux. Couleurs, motifs, dentelle, détails, Modibodi s’amuse à styliser ses pièces de mille et une façons. Et au-delà de ses prix mini, qui vous font déjà de l’œil, ce qui fait sa force, c’est sans aucun doute son inclusivité. C’est simple, Modibodi est le label qui propose la gamme de tailles la plus étendue de toute cette sélection. Allant du 36 au 54 pour plusieurs modèles, les morphologies sont (vraiment) célébrées dans leur diversité. Pas de pseudo grandes tailles avec des produits s’arrêtant au 42, qui est au passage la taille moyenne des Françaises. On dit ça, on dit rien… Ces culottes menstruelles sont aussi moins chères que les pièces proposées par Sisters Republic ou Réjeanne. Celles qui ont pour objectif d’acheter conscient et malin ne vont plus se passer de Modibodi, on en met notre culotte à couper.

La plus sportive : Smoon

Qui a dit que sport et règles ne faisaient pas bon ménage ? Si vous parvenez à avoir la motiv’ pour faire de l’exercice pendant vos règles (juste pour ça vous êtes des warriors), vos culottes menstruelles se doivent de suivre le rythme. Et Smoon l’a bien compris. La lingerie menstruelle de la marque s’imagine en effet sans coutures pour vous permettre de porter votre legging préféré sans problème. Culottes taille haute et taille basse, shorty et string, quatre coupes s’offrent à vous. L’un des best-seller de la marque, le shorty menstruel Amphitrite en coton vous en donne un aperçu. Son noir en fait un indémodable à conserver de nombreuses années. Absorbant, ce modèle classique est idéal pour les flux moyens. A son image, les différents flux sont bien couverts avec quatre capacités d’absorption.

Culotte de règles Smoon pour le sport // Source : Smoon

Mais ce n’est pas tout. Smoon propose carrément aux sportives des vêtements menstruels. Pas besoin de culottes, ils font le travail à leur place. Du plus au moins couvrant, jetez votre dévolu sur le legging, le cycliste ou le shorty. La sobriété et l’élégance sont de mise avec une teinte noire sans fioritures. Impossible de ne pas aimer. Prévus pour un flux moyen, ils évitent les fuites, que vous fassiez du fitness, du vélo ou encore de la course. Ils jouent clairement le rôle de sous-vêtements de règles.

Que vous optiez pour l’une ou l’autre de ces options, on regrette simplement qu’il n’y ait pas plus de choix de couleurs et de modèles, surtout moins classiques. Les tailles s’arrêtant seulement au XXL sont aussi un point négatif. Comme sport rime avec santé, ces culottes et vêtements de sport menstruels sont certifiées OEKO-TEX. Et si vous ne savez toujours pas ce que c’est, on vous soupçonne de le faire exprès. Le zéro odeur et zéro humidité est bien sûr également au programme. Smoon se place sans surprise comme la queen incontestée des sportives, mettant à l’amende ses concurrentes Réjeanne, Sisters Republic et Modibodi. Pour celles qui ne veulent faire aucune concession sur le sport, même les mauvais jours du cycle, cette marque est là pour vous.

Les questions que vous vous posez sur les culottes menstruelles

Quand changer ses sous-vêtements menstruels ?

Les culottes menstruelles ont été pensées pour se porter toute une journée. Parce que changer de culotte à la pause de midi et garder le modèle sale dans son sac, c’est pas top confort. Votre bien-être étant la priorité, vous pouvez ainsi profiter de 12 h d’absorption sans problème. Pour passer la nuit, il faudra en revanche changer de sous-vêtement.

Comment choisir sa taille de culotte menstruelle ?

Rien de plus simple, il suffit de connaître votre taille de lingerie habituelle et le tour est joué. Mis à part sa capacité absorbante, les culottes de règles sont similaires aux modèles classiques.

Quelle culotte menstruelle choisir ?

Comme souvent, tout dépend de vos besoins. Si vous souhaitez valoriser le made-in France élégant en acceptant d’y mettre le prix, foncez vers Réjeanne. Pour profiter de modèles respectueux de l’environnement et de la planète aux styles multiples, Sisters Republic vous attend. Quand votre budget est plus limité, l’inclusivité et la qualité de Modibodi vous charmeront sans aucun doute. Et les sportives de tous les jours, période de règles incluses, auront les pièces dont elles ont besoin à disposition avec Smoon.

Comment ça marche les culottes menstruelles ?

Alors ne redoutez pas une quelconque explication trop scientifique, la réponse est en fait super simple. Les culottes de règles embarquent une doublure absorbante constituée de trois couches très fines. La première va drainer le sang et lui permettre de s’écouler vers les autres couches. La numéro 2 est là pour absorber le liquide. Sa capacité dépend du flux que la culotte peut contenir. Enfin, l’ultime couche imperméabilise l’ensemble et empêche la fuite d’arriver. Une triple sécurité qui n’empêche pas le sous-vêtement de rester vraiment fin.

Combien faut-il de culottes menstruelles/périodiques ?

Si vous avez vos règles durant 5 jours, l’idéal est d’avoir 5 culottes pour la journée et 5 autres pour le soir. Pourquoi ? Parce que vous évitez des sessions lavage qui font mal à l’environnement et à votre porte-monnaie. Vos protections auront en plus une durée de vie plus importante. Que du positif quoi.

Comment laver ses culottes de règles ?

On parie que vous en faites des cauchemars rien qu’à l’idée. Vous n’avez pas envie de passer des heures les mains dans le sang, et on vous comprend. Mais la réalité est bien plus agréable. Dans les heures qui suivent son utilisation, passez un coup d’eau froide sur la culotte absorbante lavable pour retirer le gros du sang et laissez-la sécher à l’air libre. Si les plus téméraires peuvent ensuite la laver à la main, c’est loin d’être obligatoire. Quand vient l’heure de faire votre prochaine machine, ajoutez-la à vos autres vêtements. Optez plutôt pour un lavage doux à 30° C et le tour est joué. C’est si simple finalement, alors plus d’excuses.

Existe-t-il des culottes de bains menstruelles ?

Parce que vous avez le droit de vous baigner et de profiter quand vous en avez envie, la réponse est oui. Et vous avez de la chance, l’ensemble des marques dévoilées dans ce guide ont leur propre collection swimwear. Des maillots de bain menstruels deux pièces mais aussi des une pièce de multiples couleurs et coupes sont disponibles. Allez y jeter un coup d’œil.

Y a-t-il des culottes menstruelles pour ados ?

Entre le design et les tailles, les culottes menstruelles pour femme font rarement le bonheur des ados. C’est pour cela que toutes les marques de cette sélection proposent des alternatives spécial ados. Plus funs, confortables et moins sexy, elles sont là pour faire carton plein chez les plus jeunes.

Les marques proposent-elles des culottes menstruelles grande taille ?

Mettre en avant des marques célébrant un maximum de morphologies était un élément central de cette sélection. La marque la plus inclusive est sans conteste Modibodi qui propose des modèles taille 54. L’ensemble des modèles Réjeanne et Sisters Republic vont quant à eux respectivement jusqu’au 50 et 48. Smoon est clairement en retard sur ce point avec un guide des tailles s’arrêtant au 44, soit le minimum de ce qui est peut être considéré comme grande taille.

Y a-t-il des culottes menstruelles françaises ou made in France ?

Impossible de faire une sélection de sous-vêtements de règles sans mettre en avant le made-in France. Avec Réjeanne, vous êtes assurées d’investir dans une entreprise française. Pour preuve, les ateliers de fabrication se trouvent en Bretagne et à Lyon. La dentelle qui sublime certains modèles nous vient quant à elle directement de Calais et Saint-André-le-Gaz, aux noms bien de chez nous.

Est-ce qu’il existe des culottes menstruelles en coton bio ?

Vous avez de la chance, deux des marques présentées par nos soins utilisent des tissus biologiques pour leurs dessous. Quel que soit le modèle Réjeanne sur lequel vous flashez, il sera conçu en coton bio certifié GOATS. Pour ce qui est de Sisters Republic, certaines pièces adoptent elles aussi ce fameux coton bio. Les tissus des deux labels ont aussi une certification OEKO-TEX vous assurant qu’aucune substance nocive n’est utilisée. On ne peut malheureusement pas en dire autant de certaines protections jetables.

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.