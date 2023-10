Quel épilateur lumière pulsée (IPL) choisir ? Notre guide 2023

En 2023, si vous faites le choix de vous épiler, vous avez des tas d’options à considérer. Épilateurs classiques, cire, lumière pulsée : vous avez forcément une préférence. Mais la catégorie lumière pulsée (IPL), parfois appelée épilation semi-définitive, est peut-être la plus difficile à appréhender. On vous explique tout dans ce guide, avec des références choisies par nos expertes et une FAQ complète pour tout comprendre à l’épilation aux épilateurs à lumière pulsée.

Les épilateurs à lumière pulsée (IPL) sont des appareils qui permettent de se débarrasser des poils indésirables de manière durable et sans douleur. Ils utilisent la lumière pulsée pour pénétrer dans le follicule pileux et détruire le bulbe à la racine, ce qui empêche la repousse des poils. Les épilateurs à lumière pulsée sont généralement considérés comme plus sûrs et plus efficaces que les autres méthodes d’épilation.

Braun et Philips sont les deux valeurs sûres sur le marché, mais ces deux géants du petit électroménager proposent des tas de références. Nous avons sélectionné les meilleures, adaptées à tous les budgets.

Quel est le meilleur épilateur à lumière pulsée ? Braun Silk Expert Pro 5

Si vous cherchez une épilation efficace, sécurisée et adaptée à une large variété de types de peau, l’épilateur Braun Silk-expert Pro 5 PL5159 remporte la palme. Salué pour sa capacité à adapter l’intensité de la lumière pulsée à la teinte de votre peau, ce bijou technologique garantit un traitement à la fois efficace et doux. La tête de l’appareil est aussi suffisamment large pour traiter rapidement de grandes surfaces comme les jambes. Et pour les zones plus sensibles, le Braun Silk-expert Pro 5 PL5137 dispose d’un mode doux. Voilà une solution intelligente et versatile pour une peau durablement lisse.

Par rapport à l’épilateur Philips Lumea Advanced SC1995/00, notre recommandation est certes plus coûteuse, mais elle offre une gamme de caractéristiques supérieures, notamment un plus grand nombre de réglages d’intensité, une capacité de traitement plus rapide, et la capacité de s’adapter à la couleur de votre peau, ce qui peut être crucial pour obtenir des résultats efficaces.

Épilateur lumière pulsée Philips : le plus haut de gamme

Pour celles qui n’hésitent pas à investir dans leur confort, l’épilateur Philips Lumea Prestige se pose comme une évidence. Il se distingue par son design ergonomique et ses quatre embouts intelligents conçus pour s’adapter à différentes parties du corps, du visage aux zones plus étendues. De plus, sa technologie IPL de haute qualité est capable de réduire les poils jusqu’à 92% en seulement trois séances. Un tel niveau d’efficacité, de confort et de luxe a bien sûr un prix, mais le Philips Lumea Prestige est un véritable investissement dans le long terme.

En comparaison avec le Braun Silk-expert Pro 5, le Philips Lumea Prestige offre une expérience plus luxueuse et des embouts spécifiques pour différentes zones du corps. Si ces options premium et la possibilité de traitement sans fil sont importants pour vous, l’investissement supplémentaire pourrait valoir la peine.

Appareil lumière pulsée : le meilleur rapport qualité / prix

Si vous cherchez à obtenir une peau douce sans vous ruiner, le Braun Silk-expert Pro 3 pourrait bien être l’épilateur de vos rêves. Cet appareil offre une qualité remarquable pour un prix modeste. Avec son système de capteur de teint de peau SensoAdapt, il s’assure que chaque impulsion lumineuse est parfaitement adaptée à votre peau. Et avec son mode doux, il est aussi idéal pour les débutants dans le monde de l’épilation IPL. Un choix judicieux pour ceux qui veulent un bon compromis entre efficacité et budget.

Comparé à l’épilateur Philips Lumea Advanced, le Braun Silk-expert Pro 3 se distingue par ses fonctionnalités supplémentaires comme le mode doux et le capteur de teint de peau. Si ces fonctionnalités sont importantes pour vous, le coût légèrement plus élevé du Braun Silk-expert Pro 3 PL3132 pourrait être justifié.

Épilateur lumière pulsée : le moins cher, Philips Lumea Advanced

Enfin, si votre porte-monnaie est un peu serré mais que vous voulez tout de même tester l’épilation à la lumière pulsée, le Philips Lumea Advanced pourrait bien être votre meilleur allié. Il offre un excellent service à un prix abordable, en fournissant jusqu’à 75 % de réduction de la repousse des poils après seulement quatre séances. De plus, son design compact et léger facilite son utilisation, pour une expérience d’épilation à la fois confortable et économique.

Par rapport au Braun Silk-expert Pro 3, le Philips Lumea Advanced est un peu plus basique en termes de fonctionnalités, mais il est également moins cher. Si le coût est un facteur déterminant pour vous et que vous êtes prêt à renoncer à certaines fonctionnalités, le Philips Lumea Advanced SC1995/00 est une excellente option.

Vos questions sur l’épilation à lumière pulsée (IPL)

Est-ce que les épilateurs à lumière pulsée sont efficaces ?

Sans aucun doute, oui ! Les épilateurs à lumière pulsée sont efficaces pour une réduction à long terme des poils. Après quelques séances, vous commencerez à remarquer une diminution significative de la croissance des poils. Cependant, gardez à l’esprit que les résultats peuvent varier d’une personne à l’autre. Certains peuvent observer des résultats plus rapidement, tandis que pour d’autres, cela peut prendre un peu plus de temps. Patience et persévérance sont les maîtres mots avec l’IPL.

L’épilation à la lumière pulsée, ça fait mal ?

L’épilateur à la lumière pulsée n’est pas, à proprement parler, douloureux ; en revanche, lors de son utilisation, quelques picotements peuvent se faire sentir sur la zone épilée, mais rien de comparable avec l’épilation au laser.

Épilation à la lumière pulsée : quand commencer ?

Tout comme le laser, l’épilation à la lumière pulsée prend du temps : en moyenne, il faut compter 12 séances pour obtenir de bons résultats. Mais au bout de plusieurs semaines déjà, la technologie de l’appareil va fortement ralentir la pousse du poil.

Si vous souhaitez être épilée pour les beaux jours, par exemple, il est donc conseillé de commencer vos séances en hiver histoire de vous donner de la marge.

Quelle est le mieux entre laser et la lumière pulsée ?

La question de savoir si le laser ou la lumière pulsée est « mieux » dépend vraiment de vos besoins individuels. Le laser offre une précision supérieure et est excellent pour les petites zones de peau et les poils foncés et épais. En revanche, l’IPL est souvent plus rentable, plus doux sur la peau et fonctionne bien sur de grandes zones. En fin de compte, le choix entre les deux dépend de votre type de peau, de la couleur de vos poils, de la zone que vous souhaitez traiter et de votre budget.

Quels sont les risques de l’épilation à la lumière pulsée ?

L’épilation à la lumière pulsée est généralement considérée comme sûre, mais elle n’est pas sans risques. Dans de rares cas, elle peut entraîner des brûlures ou des changements de pigmentation, surtout si elle est mal utilisée. Les peaux très foncées peuvent courir un risque plus élevé d’effets secondaires, car la lumière IPL cible la mélanine dans les poils et peut également affecter la mélanine de la peau. Il est toujours recommandé de faire un test cutané avant de commencer un traitement complet. Et n’oubliez pas, les lunettes de protection sont indispensables pour protéger vos yeux de la lumière intense.

Quels sont les avantages de l’épilation au IPL ?

Oubliez les séances d’épilation douloureuses et les rasoirs qui rendent la peau rugueuse et irritée. L’épilation au IPL (Intense Pulsed Light), est le moyen moderne de dire au revoir à ces désagréments. Plus besoin de jouer les contorsionnistes pour atteindre les zones difficiles ! L’IPL offre un avantage majeur : la réduction permanente des poils. De plus, contrairement à l’épilation traditionnelle, l’épilation à la lumière pulsée est quasiment indolore. Fini l’achat incessant de lames de rasoir ou de cire, un seul appareil suffit pour des années d’utilisation. Vous êtes encore sceptique ? Croyez-nous, votre peau vous remerciera.

Les bienfaits de l’épilation lumière pulsée

L’épilation à la lumière pulsée a plus d’un tour dans son sac ! Outre l’élimination des poils, elle apporte de nombreux bienfaits à votre peau. Le traitement IPL aide à stimuler la production de collagène, donnant à votre peau un aspect plus ferme et jeune. Il aide également à réduire les taches de vieillesse, les imperfections et l’hyperpigmentation. De plus, contrairement aux autres méthodes d’épilation, l’épilation à la lumière pulsée réduit le risque de poils incarnés. L’IPL, c’est un peu comme avoir un spa à domicile !

Quels sont les avantages de l’épilation au laser?

L’épilation au laser est la grande sœur de l’épilation IPL, et elle possède des avantages tout aussi séduisants. Bien que plus onéreuse, l’épilation au laser offre une précision chirurgicale. Elle est particulièrement efficace pour traiter de petites zones avec des poils épais et foncés. Elle garantit également une réduction permanente des poils, et parfois même leur élimination totale. Et ne vous inquiétez pas, malgré le terme « laser », cette méthode d’épilation est sûre et approuvée par les dermatologues.

Quel type d’épilateur est le plus adapté à vos besoins ?

Alors, IPL ou laser ? Pour le dire simplement, tout dépend de vos besoins et de votre budget. Si vous souhaitez une solution durable et rentable à la maison, optez pour un épilateur IPL. Si vous voulez une épilation plus précise et êtes prêt à investir un peu plus, un traitement au laser peut être la solution. Mais n’oubliez pas : chaque peau est unique. Prenez le temps de consulter un spécialiste ou de faire des recherches approfondies avant de vous lancer.

Peut-on s’épiler entre deux séances de lumière pulsée ?

On ne va pas vous mentir, la pousse du poil entre deux séances IPL peut être un peu gênante. Cependant, il est généralement recommandé de résister à l’envie de s’épiler. Pourquoi ? Parce que le traitement IPL cible la mélanine dans le poil, et si le poil n’est pas là, la lumière n’a rien à cibler. Par contre, vous pouvez tout à fait vous raser entre les séances. Cela n’affectera pas l’efficacité du traitement et vous permettra de rester douce comme un bébé phoque. Donc, rangez la cire et sortez le rasoir si nécessaire entre les séances !