Brosses soufflantes et chauffantes : soyez sûres de faire le bon choix avec notre sélection

Après une bonne douche, se coiffer peut vite devenir une vraie galère. Entre sécher ses cheveux et leur donner une forme convenable, vous perdez un temps fou. Heureusement, vous pouvez gagner en efficacité à l’aide d’un petit appareil. Trouvez la brosse soufflante ou chauffante faite pour vous grâce au guide réalisé avec soin par nos expertes. Et s’il vous reste des questions, découvrez les réponses juste après.

Le matin avant d’aller travailler, vous n’avez qu’une envie : prendre une douche et partir vite. Mais vous devez trop souvent passer par la case cheveux. Et là avec le sèche-cheveux puis le boucleur ou le lisseur pour leur donner une belle allure, vous êtes assurée de devoir vous lever 1 h avant minimum. Alors gagnez du temps de sommeil avec les brosses soufflante et chauffante. Elles vous assurent une coiffure au volume hyper désirable en un rien de temps.

Revlon, Remington, GHD, vous avez déjà envie de les tester rien qu’en entendant leur nom ? Suivez les conseils de notre guide, et vous trouverez le modèle qu’il vous faut en un rien de temps !

À lire aussi : Ionique, céramique, tourmaline : quel est le meilleur sèche-cheveux à acheter en 2023 ?

La plus haut de gamme : la GHD Rise

Avoir des cheveux volumineux de la racine aux pointes, c’est possible avec cette brosse chauffante. La GHD Rise s’imagine avec des picots en nylon de 5 mm qui permettent de décoller les racines sans vous arracher la moitié des cheveux au passage. Douceur et efficacité, certains exs devraient prendre exemple !

La brosse adopte en plus un diamètre de 32 mm idéal pour apporter du mouvement et de la texture à votre chevelure. Et balayer la peur de l’abîmer à cause de la chaleur grâce à l’ultra-zone : cette technologie mesure 250 fois par seconde la température, avec pour objectif de la maintenir à 185° C constamment. Moins de chaleur et moins, voire pas d’écart de température, c’est un vrai plus pour vous !

Pour faciliter l’utilisation, un câble rotatif a été pensé. Parfait pour des sessions chant avec ce micro improvisé. Et si vous avez le malheur de laisser la brosse coiffante allumée, elle s’éteint d’elle-même au bout de 30 min sans sollicitation. Un bon point qui ne vous empêche pas de rester vigilante. Son design noir chic et sobre s’intègre en plus dans n’importe quelle salle de bain. Ce modèle a finalement un seul gros inconvénient. Contrairement aux brosses soufflantes de cette liste, les brosses chauffantes comme celle-ci ne sèchent pas les cheveux. Une perte de temps qui aurait mérité d’être évitée.

Quoi qu’il en soit, l’appareil offre un rendu plus professionnel que la One-step Volumiser de Revlon. Pour celles qui veulent volumiser au maximum leurs cheveux, et qui peuvent mettre le prix pour ça, le GHD Rise vous attend.

À lire aussi : Boucleur, friseur : le modèle fait pour vos cheveux est dans ce guide

Le meilleur rapport qualité/prix : la One-step Volumiser de Revlon

C’est sans aucun doute la plus populaire des brosses chauffantes. Télé, réseaux sociaux, magasins, on la voit clairement partout. Mais qu’est-ce qu’elle vaut vraiment ? Avec son allure super rétro façon brosse des années 50, elle ne fait clairement pas dans la discrétion. Si certains acheteurs la trouvent un peu grosse avec son diamètre de 70 mm, elle peut en tout cas trôner sans problème dans votre salle de bain. Deux-en-un, elle vous permet de sécher et coiffer vos cheveux en même temps. Un gain de temps qui ne se refuse pas.

Et elle ne retire pas simplement les nœuds grâce à ses picots souples en nylon. Sa forme ovale décolle les racines, lisse les longueurs et courbe les pointes. La technologie ionique tourmaline qu’elle adopte enlève les frisottis et protège les cheveux pour un fini ultra brillant. Un vrai brushing à la Blair Waldorf ! Choisissez parmi les trois niveaux de température et deux options de vitesse les plus adaptés à vos cheveux et à votre timing, puis fixez votre nouvelle coiffure à l’aide de la touche Air froid. Seul bémol, l’appareil est assez bruyant alors ne l’utilisez pas à 5 h du matin. Cette brosse coiffante en céramique offre ainsi un meilleur brushing que la Remington Dry & Style AS800. Pour celles qui veulent une coiffure au top en un rien de temps et à un prix abordable, la One-step Volumiser de Revlon est ce qu’il vous faut.

La moins chère : la Remington Dry & Style AS800

Changer de coiffure d’un jour à l’autre sans devoir vous ruiner ni perdre un temps précieux, c’est la promesse de cette brosse soufflante. La Remington Dry & Style AS800 ne possède pas un, ni deux, mais trois embouts différents. Le concentrateur est là pour sécher vos cheveux vraiment rapidement. Une fois cette étape passée, deux options s’offrent à vous. La première, la brosse ronde de 38 mm, vous donne de belles ondulations naturelles. Mais si vous préférez les boucles définies plus glamour, la brosse ronde de 21 mm vous attend. Jouez-la surfeuse hyper stylée ou mean girl de teen movie selon votre humeur. Son revêtement en céramique tourmaline et sa technologie ionique vous assurent en plus des cheveux brillants, sans électricité statique et préservés. Que demander de plus ?

Vous avez aussi le choix entre deux niveaux de température et de vitesse pour une expérience vraiment personnalisée. Et si vous voulez garder votre coiffure intacte plusieurs heures, fixez-la grâce au bouton Air froid. Une nuance est par contre à apporter en ce qui concerne la puissance. Parce qu’avec ses 800 Watts, la brosse coiffante met plus de temps à terminer le travail que les modèles précédents. Elle permet en revanche de réaliser plus de coiffures différentes que la One-step Volumiser de Revlon. Pour celles qui souhaitent un appareil efficace à petit prix, le Remington Dry & Style AS800 vous attend.

La plus protectrice pour les cheveux : la Remington Keratin Protect AS8811

Si vous vous écoutiez, vous utiliseriez tous les jours vos lisseurs, boucleurs et autre friseurs pour vous coiffer. Mais on vous a tellement répété que les cheveux pouvaient en souffrir que vous ne savez plus trop quoi faire. Alors n’ayez plus à choisir entre protection des cheveux et belles coiffures avec la brosse soufflante Remington Keratin Protect AS8811. Son secret ? Son revêtement en céramique se bonifie d’un soin à la kératine et l’huile d’amande. En plus de préserver vos cheveux en les hydratant, il les rend brillants à l’envie. Et ce n’est pas tout.

Les accessoires inclus vous permettent de changer d’allure du jour au lendemain. Vous devez vous rendre au travail pour une réunion importante ? Optez pour un brushing chic et choc avec la brosse thermique 50 mm. Pour un effet maximisé, aidez-vous du peigne volume qui décolle les racines.

Quand vous voulez par contre profiter d’un week-end tranquille, misez sur des ondulations naturelles créées par la brosse thermique de 40 mm de diamètre. Les brosses tournent en plus dans les deux sens pour donner le mouvement que vous voulez à votre chevelure. Ajoutez les deux niveaux de vitesse et de température de cet appareil de 1 000 Watts et vous obtenez une multitude de possibilités de coiffures. A noter que l’appareil est imposant et lourd et peut mettre un peu de temps à chauffer. Ses teintes métallisées sont par contre pile dans la tendance du moment et iront parfaitement dans votre chambre ou votre salle de bain. Le modèle prend donc mieux soin des cheveux que le Remington Dry & Style AS800. Pour celles qui priorisent la protection de leur chevelure, la Remington Keratin Protect AS8811 est votre nouvel indispensable.

Vos questions sur les brosses soufflante et chauffante

Quelle brosse soufflante est la plus adaptée pour les cheveux fins et courts ?

Ce qu’il faut aux cheveux courts et fins, c’est une brosse avec un petit diamètre, pour bien atteindre les cheveux à la racine. Il faut aussi qu’elle ait peu de puissance. Sinon les mèches vont s’envoler. Au vu de ces critères, ce sont donc la GHD Rise avec son diamètre de 32 mm, et la Remington Dry & Style AS800 aux 800 Watts et embout-brosse de 21 mm qui conviennent le mieux.

Quelle est la meilleure brosse soufflante ?

C’est celle qui correspond à un maximum de vos critères. Si vous voulez un brushing de qualité professionnelle, optez pour la technologie à prix élevé avec la GHD Rise. Vous pouvez sinon tester la très populaire Revlon One-step Volumiser et sa promesse d’un beau volume. Moins cher mais toujours de qualité, la Remington Dry & Style AS800 permet de réaliser pas mal de coiffures. Et pour prendre vraiment soin de vos cheveux, la Remington Keratin Protect AS8811 est là.

Quelle est la différence entre une brosse chauffante et une brosse soufflante ?

Chauffante, soufflante, franchement on s’y perd un peu. Heureusement que l’on est là pour vous venir en aide. Les brosses chauffantes offrent un brushing lisse et s’utilisent seulement sur cheveux secs. De leur côté, les appareils soufflants proposent un brushing avec plus de mouvement et de texture. Ils permettent d’imaginer un nombre plus important de coiffures et fonctionnent sur cheveux humides. Et pour le reste, c’est à vous de choisir.

Lisseur ou brosse soufflante ?

Ah les Français et leur manie de tout vouloir comparer. Le lisseur et la brosse soufflante ont, au final, quelques différences. Le premier ne s’utilise que très rarement sur cheveux humides et crée des longueurs raides et brillantes. Tandis que la seconde adore la chevelure mouillée et lui apporte volume et texture. Elle va aussi, selon les modèles, vous coiffer avec de belles boucles ou ondulations. Alors entre cheveux vraiment raides ou avec du mouvement, que préférez-vous ?

Comment utiliser une brosse soufflante rotative ?

On commence avec un petit topo sur ce qu’est une brosse soufflante rotative. Il s’agit en fait juste d’une brosse soufflante qui tourne sur elle-même, généralement dans les deux sens. Pour bien s’en servir, il faut d’abord choisir la température et la vitesse que vous voulez s’il y en a. Prenez une mèche et enroulez-la autour de la brosse que vous aurez placée à la racine. Descendez ensuite le long de la mèche comme avec une brosse classique. Attention d’ailleurs à bien la tendre. Il ne vous reste plus qu’à vous lancer en commençant par les cheveux du dessous.

Quelles sont les brosses sèche-cheveux/brosses séchantes ?

Si vous avez lu notre guide, vous savez déjà qui des brosses soufflantes ou chauffantes remplissent cette mission et quels modèles sont concernés. Et sinon, on vous aiguille un peu mais il va falloir lire le reste ! Ce sont les brosses soufflantes qui sèchent les cheveux. Et vous avez de la chance, puisque vous avez le choix entre trois modèles de cette sélection. Vous retrouvez ainsi le Revlon One-step Volumiser, le Remington Dry & Style AS800 et le Remington Keratin Protect AS8811.

Quelle est la différence entre une brosse chauffante et une brosse lissante ?

Eh bien en fait, il n’y en a aucune. Une brosse chauffante rend les longueurs raides et joue donc le rôle de brosse lissante. Vous avez de la chance, il y en a justement une dans ce top et c’est la GHD Rise. Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour vous !

Y a-t-il une brosse à brushing coiffante ?

Toutes les brosses de ce guide sont en fait des brosses à brushing. La brosse coiffante garantit un brushing lisse et volumineux à l’image de la GHD Rise. Pour ce qui est de la brosse soufflante, vous obtiendrez une chevelure volumineuse avec du mouvement. A vous les belles ondulations ou boucles grâce aux Revlon One-step Volumiser, Remington Dry & Style AS800 et Remington Keratin Protect AS8811.

Qu’est-ce qu’une brosse soufflante ionique ?

Ne paniquez pas, nous allons faire un peu de chimie mais vous pouvez le faire ! Déjà, les cheveux sont remplis d’ions positifs, responsables des frisottis, de l’électricité statique et du côté rugueux de la chevelure. De son côté, la brosse soufflante ionique émet des ions négatifs qui neutralisent l’action des ions positifs. Résultat : des cheveux plus lisses, brillants et faciles à coiffer. Parmi nos modèles, le Revlon One-step Volumiser et le Remington Dry & Style AS800 possèdent cette technologie aux multiples atouts.