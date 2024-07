Les 3 principales maladies qu’on peut attraper à la piscine

Quand il fait chaud, il n’y a rien de plus agréable que de se rafraîchir dans une piscine. Mais attention

C’est les grandes vacances pour un bon nombre de personnes. Et qui dit vacances, dit plage et piscine et glaces à gogo. Quand il fait très chaud, la piscine est clairement le meilleur endroit pour se rafraîchir. Et ne parlons pas des enfants qui passent le plus clair de leur temps à barboter dans l’eau. Problème, à mesure que les températures augmentent, les piscines et les parcs aquatiques ont tendance à être de plus en plus fréquentés. Et la question de l’hygiène se pose. Même si le chlore tuent de nombreux virus et bactéries, certains germes peuvent encore se cacher dans l’eau. Le Huff Post a interrogé plusieurs experts sur les maladies qu’on peut contracter dans une piscine. Tour d’horizon.

L’eau est contaminée par la diarrhée

Des millions de germes peuvent pénétrer dans l’eau lorsqu’une personne souffrant de diarrhée a un accident dans la piscine. Et même si elle n’en a pas, de petites particules de matière fécale peuvent toujours se détacher du corps pendant la baignade. Vous ne les verrez donc pas nécessairement dans l’eau. Les nageurs peuvent en avaler, même une petite quantité, et tomber malade. « Les germes les plus courants que vous pourriez contracter comprennent le cryptosporidium, le norovirus, le giardia, la shigella et E. coli», a déclaré Jasen Kunz, responsable du programme d’eau saine à la Direction de la prévention des maladies d’origine hydrique des Centers for Disease Control and Prevention. En fonction de l’agent pathogène, vous pourriez ressentir de la diarrhée, des nausées, des vomissements, de la fièvre ou des douleurs à l’estomac. À noter : le Cryptosporidium est particulièrement résistant au chlore.

L’oreille du nageur , kézaco

Vous pouvez également contracter une infection appelée « oreille du nageur ».

Cette infection est causée par une bactérie lorsque l’eau de la piscine reste dans le conduit auditif externe pendant longtemps. Elle concerne plutôt les enfants. Les symptômes comprennent des douleurs, des démangeaisons, des rougeurs, un gonflement et un écoulement de l’oreille.

Toux et irritations

Les produits chimiques présents dans l’eau peuvent irriter vos yeux et provoquer des éruptions cutanées ou de la toux. « Une irritation peut survenir lorsque le chlore présent dans la piscine se transforme en irritants chimiques lorsqu’il est combiné avec la sueur, l’urine et la saleté », a déclaré le Dr Clare Rock, professeure agrégée à la faculté de médecine de l’Université Johns Hopkins. Ces irritants, appelés chloramines, peuvent provoquer des yeux rouges et des démangeaisons, des éruptions cutanées, une irritation nasale, de la toux et une respiration sifflante.

C’est pourquoi il est préférable de se doucher avant d’aller à l’eau et de ne jamais faire pipi dans la piscine. En plus des chloramines, des niveaux de pH inappropriés dans une piscine peuvent entraîner une irritation de la peau et des yeux.