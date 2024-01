Jeunesse, santé, éducation… Les principales annonces à retenir du discours de Gabriel Attal

Mardi 30 janvier, le Premier ministre Gabriel Attal a effectué une déclaration de politique générale à l’Assemblée nationale. Celle-ci a été riche en annonces, notamment à destination des jeunes.

Un plan pour la santé mentale des ados

Le chef du gouvernement a eu un mot pour la santé mentale des jeunes. Il souhaite réformer la plateforme « Mon soutien psy », qui permet, dès 3 ans, à toute personne en souffrance psychique de bénéficier de séances d’accompagnement psychologique avec une prise en charge par l’Assurance maladie. Par la même occasion, Attal a annoncé revaloriser le salaire des infirmières scolaires.

Un uniforme généralisé en 2026

Alors que l’expérimentation de l’uniforme prend forme dans certains départements, Gabriel Attal a annoncé que le port de l’uniforme à l’école pourrait se généraliser à la rentrée 2026-2027.

Un « service civique écologique »

« Réussir la transition écologique est le défi de notre génération » a déclaré le Premier ministre dans l’Assemblée nationale. Il a annoncé le lancement d’un « service civique écologique », qui rassemblera « d’ici la fin du quinquennat 50 000 jeunes prêts à s’engager concrètement pour le climat ».

La généralisation du SNU

L’ex-ministre de l’Éducation nationale, veut le « réarmement civique », en généralisant le service national universel (SNU) d’ici à la rentrée 2026.

Des « travaux intérêts éducatifs »

« Tu casses tu répares », a déclaré le Premier ministre. En réaction aux révoltes urbaines qui ont secoué plusieurs territoires l’été dernier après la mort du jeune Nahel, il a annoncé la mise en place de « travaux d’intérêt éducatif » pour les mineurs de moins de 16 ans, une mesure proche des peines d’intérêt général. Dès 13 ans, des travaux d’intérêt éducatif pourront désormais être décidés.

Une réforme de l’aide médicale d’Etat avant l’été

Gabriel Attal a également annoncé de nombreux projets autour de la santé, à commencer par une réforme de l’Aide Médicale d’État, qui devrait avoir lieu avant l’été. Le chef du gouvernement assure que la réforme s’appuiera sur « une base qui est connue : le rapport Evin-Stefanini », étude a été réalisée par l’ancien ministre PS Claude Evin et l’ex-préfet LR Patrick Stefanini, qui soutient que l’AME est un dispositif « globalement maîtrisé ».

Une loi sur l’aide active à mourir

Là aussi avant l’été, le Premier ministre souhaite examiner un projet de loi sur la fin de vie à mourir, sans forcément donner plus de précisions sur son contenu.

Plus de médecins étrangers

Pour lutter contre les déserts médicaux, Attal a promis un émissaire « chargé d’aller chercher à l’étranger des médecins qui voudraient venir exercer en France ». « Nous allons accélérer le passage de 6 000 à 10 000 assistants médicaux qui permettront aux médecins de pouvoir se consacrer davantage aux patients et moins aux formalités administratives », a-t-il continué. Il estime que cela représentera « 2,5 millions de consultations supplémentaires libérées tous les ans » pour les patients.

