Souffrez-vous d’anxiété électorale ? Ce que vous pouvez faire pour y remédier (en plus de voter !)

Difficile de garder le cœur léger en cette époque de profonde instabilité politique. Le magazine britannique Grazia a interrogé une psychothérapeute spécialiste en gestion du stress qui détaille ses conseils pour identifier et évacuer son anxiété électorale.

Le 30 juin, les français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections législatives. Dans un moment d’incertitude politique, et face à la progression affolante de l’extrême droite, il est possible que vous vous sentiez angoissé•e, dépassé•e, fatigué•e ou simplement déprimé•e.

Comment savoir si je souffre d’anxiété électorale ?

Vous connaissiez l’éco-anxiété, ce sentiment d’angoisse et d’impuissance face au désastre écologique provoqué par les humains, mais connaissez-vous l’anxiété électorale ? Dans un article daté du 14 juin 2024, le magazine britannique Grazia décrypte ce phénomène d’actualité.

Parmi les symptômes, non exhaustifs, se trouvent les pensées intrusives liées aux élections, qui apparaissent à des moments où l’on ne réfléchissait pas forcément à la politique. « Par exemple, lorsque vous essayez de vous endormir, ou pendant d’autres moments de détente ou de socialisation » détaille la psychothérapeute et spécialiste de l’anxiété Eloise Skinner au magazine britannique.

« Vous pouvez ressentir un stress lorsque vous pensez à la date des élections et vous sentir de plus en plus stressé•e à mesure qu’elle approche. D’un autre côté, vous pouvez également avoir un sentiment d’évitement face aux contenus liés aux élections – un désir de clore toute discussion ou d’éviter tout marketing politique – ce qui peut également être un signe de stress ou d’anxiété face au sujet dans son ensemble ». À cela peu s’ajouter un cœur qui s’emballe, une sensation de forte adrénaline ou une tension physique lorsqu’on parle des élections.

Comment gérer ce stress ?

L’experte livre plusieurs conseils. D’une part, il faut réussir à identifier ce qui peut être déclencheur de stress chez vous (comme un slogan de campagne électorale, par exemple, ou quelqu’un qui exprime une opinion contraire à la vôtre). « Une fois que vous avez identifié l’élément déclencheur, vous pouvez approfondir la question en parlant à un ami ou à un membre de votre famille, en consultant un thérapeute ou en utilisant un autre outil de réflexion comme le journal intime, » préconise Eloise Skinner.

Il faut aussi faire preuve de bienveillance envers soi même, reconnaître qu’il s’agit d’un moment historique et qu’il n’est pas anormal de lui accorder de l’importance. Ensuite, une routine relaxante peut permettre d’apaiser les tensions : prendre soin de soi, de son corps et de son esprit, veiller à dormir suffisamment, consommer de l’information de qualité sur le sujet des élections et peut-être éviter les réseaux sociaux si leur contenu est source d’angoisse pour vous. Ensuite, et bien sûr, l’action est le meilleur remède au sentiment d’impuissance. Donc rendez-vous aux urnes !

Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.