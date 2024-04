Allergies au pollen : cet effet secondaire surprenant dont vous souffrez peut-être (et comment y remédier)

Alors que le printemps est bien souvent synonyme de sinus congestionnés pour les grands allergiques, voici un effet secondaire insoupçonné.

Qui dit printemps, dit pollen à tout-va et pour certains, allergies à gogo. Nez qui coule, yeux rouges, gorge irritée… En France, le ministère de la Santé et de la Prévention estime que 30 % de la population est concernée par les allergies au pollen.

Le manque de sommeil, un effet secondaire des allergies au pollen

Ces allergies s’accompagnent fréquemment d’une difficulté à obtenir un sommeil réparateur. C’est ce que démontre une étude britannique, dont les résultats relayés par l’association Allergy Uk sont sans appel : jusqu’à 57 % des patients adultes et jusqu’à 88 % des enfants concernés par le rhume des foins ont des problèmes de sommeil, y compris des micro-éveils, entraînant une fatigue et une somnolence diurnes, ainsi qu’une diminution des fonctions cognitives (Pawankar R, et al, 2013). Un manque de sommeil qui s’accompagne la journée d’une fatigue et d’une irritabilité accrues, ainsi que d’une baisse de productivité au quotidien.

Pour lutter contre ce phénomène et optimiser ses chances de faire une bonne nuit de sommeil, plusieurs astuces existent, recensées par le journal anglais Metro.

Prendre une douche chaude avant de se coucher

La vapeur permet de décongestion le nez en soulageant l’inflammation dans les voies nasales. C’est aussi une bonne manière de se relaxer avant l’heure du coucher.

Dormir avec une chaussette remplie de riz sur le front

Cette astuce de grand-mère peut paraître farfelue, mais il n’en serait rien, d’après le média britannique qui encourage à placer une chaussette chaude (comprendre : passée au micro-ondes 30 secondes) préalablement remplie de riz (cru) sur son front pour aider à soulager la pression des sinus.

Boire une tisane

Certaines plantes comme la feuille d’ortie ont des vertus antihistaminiques naturelles. La camomille et la lavande sont en outre idéales pour se relaxer avant le coucher.

Dormir dans des draps hypoallergéniques

Quand aucune autre solution ne fonctionne, investir dans une literie hypoallergénique, censée garder le pollen et les acariens éloignés du coin nuit, reste une option non négligeable pour améliorer la qualité de son sommeil.

