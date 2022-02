Ceinture trop grande ? Problèmes de passants ? TikTok a évidemment la solution

Plutôt que de galérer à ajouter soi-même un trou dans une ceinture ou rager contre un manque de passants, ce TikTok présente trois techniques simples, efficaces, et stylées que la Terre entière devrait connaître.

Pour vraiment maintenir en place une robe, une jupe, un short ou un pantalon, ou simplement pour marquer visuellement la taille, la ceinture a beau n’être qu’un accessoire, elle peut être un véritable pillier du vestiaire.

Parfois oubliées au fond d’un placard ou héritées d’un proche, celles trop grandes, qui pendouillent un peu trop, méritent un ou deux trous en plus ou davantage de passants, peuvent pourtant elles aussi s’avérer fort utile !

Focus sur des techniques simplissismes — qui ne nécessitent aucune compétence en maroquinerie ou cordonnerie, ni matériel farfelu, promis.

Des techniques pour utiliser une ceinture trop grande

Comme vient de le repérer le Elle, cette vidéo TikTok émanant du compte @americanthreads propose trois astuces pour ceintures trop grandes. Des hacks bêtes comme chou mais qui peuvent changer la donne si on ne les connaissait pas déjà !

Comment utiliser une ceinture qui manque de trous sans en faire de nouveaux ?

La première astuce, face à une ceinture qui manque de trous suffisants, consiste tout simplement à… s’en passer.

Une fois l’accessoire enfilé dans les passants du vêtement, plutôt que de rentrer sa dent dans un orifice prévu à cet effet, vous pouvez plutôt la coincer sous la partie disposant des trous, dans un coin inférieur. Et ça marche même dans une boucle ronde de ceinture comme en atteste la vidéo !

© Capture d’écran TikTok.

Une fois la dent coincée comme il se doit, vous pouvez enfiler le reste de la partie à trous dans les passants normalement.

Mais pour encore plus de maintien et/ou un supplément de style, surtout si vous n’aimez pas que ce restant pendouille mollement, vous pouvez en faire un noeud/boucle, par en-dessous : on passe la partie trouée sous la partie non-trouée par en-dessous pour la faire remonter de derrière la ceinture, puis on repasse la partie trouée dans la boucle tout juste créée. Et voilà.

Comment empêcher qu’une ceinture ne dépasse de passants trop éloignés ?

La deuxième astuce, face à un pan de ceinture qui dépasse laidement de passants trop éloignés, consiste simplement à ajouter un élastique.

© Capture d’écran TikTok.

Avant d’enfiler sa ceinture, on ajoute un élastique de la couleur de l’accessoire pour qu’il soit le moins visible possible, et on le fait glisser jusqu’à la partie où l’on rêverait d’avoir un passant en plus pour éviter de se faire continuellement caresser le coude par un bout de cuir intempestif.

On enfile ensuite la ceinture dans les passants normalement, et c’est là qu’on peut maintenir la partie trouée contre la partie non-trouée grâce à l’élastique stratégiquement placé. Eurêka.

Et pour utiliser une ceinture sur un vêtement sans passants ?

Si ces deux précédentes astuces peuvent être connues d’une large partie du grand public, la troisième semble moins connue et permet d’ajouter une ceinture par dessus un vêtement ne disposant pas de passants !

Il s’agit tout simplement de bien la serrer sur la fringue en question, puis de maintenir la partie trouée contre la partie non-trouée par du scotch double-face ou de l’adhésif pour lingerie.

© Capture d’écran TikTok.

C’est simple comme bonjour, mais ça peut complètement changer l’allure d’un blazer, d’une veste, d’un manteau, ou même d’une combinaison, par exemple !

En revanche, mieux vaut le faire pour des occasions où l’on compte pas forcément retirer et renfiler à plusieurs reprises le vêtement ceinturé en question, faute de se retrouver avec une bande-adhésive qui ne colle plus assez au bout de deux, trois fois — ou d’avoir à se balader avec un rouleau de scotch dans sa poche en prévention…

Cette technique fonctionnera sans crainte sur une ceinture en similicuir, et peut servir aussi sur du véritable cuir lisse, mais laissera à désirer sur du cuir suédé (type veau velours ou chèvre retourné).

Plus besoin de se serrer la ceinture dans le but d’en acheter une à sa taille !

Crédit photo de Une : capture d’écran TikTok @americanthreads.