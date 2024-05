4 maillots de bain one size (taille unique) chics et confortables à porter cet été et les suivants

Parce que c’est le genre de pièces qu’on ressort que 1 à 2 fois par an, et qu’entre-temps on peut avoir changé de morphologies (grossesse, crise d’endométriose, prise ou perte de poids), les maillots de bain dits « one size » ou taille unique peuvent être une excellente option. La preuve par trois.

Quand on parle de vêtements « taille unique », on a vite fait de se dire que ça ne peut pas convenir à absolument toutes les morphologies (coucou Brandy Melville). Et c’est, dans l’écrasante majorité des cas, vrai. Certes, certaines marques se distinguent par un ingénieux système de fronces, de laçage, de boutonnières et de tissus extensibles comme Ester Manas afin de convenir à un maximum de corpulences différentes possibles. Mais c’est quasi-mission impossible de tomber sur des pièces pouvant aller aussi bien à un 34 qu’un 62.

Cette réalité ayant été rappelée, on peut toutefois apprécier que certaines marques fassent des efforts pour proposer des vêtements qui peuvent convenir aux tailles les plus communes en France. À savoir le 40 (19,5 % des Françaises), puis le 42 (18,5 %), le 38 (14,6 %), le 44 (14,5 %), le 46 (9,8 %) et le 36 (6,4 %), d’après Statista. C’est le cas de plus en plus de maillots de bain dits « one size », c’est-à-dire taille unique.

Pourquoi miser sur un maillot de bain taille unique ou « one size » ?

Un vêtement taille unique ou « one size » peut nous accompagner plus longtemps, en fonction de vos variations de morphologies (grossesse, crise d’endométriose, prise ou perte de poids, etc). Mais aussi se prêter, se donner, et se revendre à une plus grande diversité de personne. Cela évite aussi que les marques ne fabriquent en excès plein de tailles qui ne se vendront pas toutes autant, juste pour donner l’impression de rayons fournis. Coucou le 34, taille de 1,4 % des Françaises qu’on trouve beaucoup plus facilement que du 48 (6,1 %), du 50 (3,8 %), du 52 (2,2 %) et du 54 (3,2 %).

Côté maillot de bain, un modèle taille unique ou « one size » peut d’ailleurs être particulièrement intéressant. Puisqu’il s’agit d’un vêtement qu’on porte moins souvent dans l’année. Généralement l’été, où notre alimentation peut d’ailleurs beaucoup changer car on serait en vacances par exemple, ce qui peut avoir une incidence sur notre morphologie. Ça peut aussi permettre de s’échanger des maillots entre copines et/ou membres de la famille en fonction des humeurs et des envies, le temps de vacances communes. Histoire de varier ses tenues en story Instagram sans surconsommer, encore moins se ruiner, par exemple… En France, Etam avait fait figure de pionnier grand public en la matière des maillots de bain « one size » en lançant un modèle en 2022.

Voici donc 3 modèles une pièce « one size » ou taille unique, élégant, flatteur, et coloré pour peut-être vous accompagner plusieurs étés dans tous vos états.

4 maillots de bain « one size » ou taille unique à porter plusieurs étés dans tous ses états

Maillot de bain 1 pièce en matière extensible « one size » — Etam — 45,99 €.

Maillot de bain une pièce one size, fabriqué en tissu extensible avec décolleté plongeant — Sorbet Island — 150 €.

Maillot de bain 1 pièce « one size » à dos nu — La Redoute Collections — 39,99 €.

Haut de maillot one size — 56 € — et bas de maillot — 36 € — Kiwi.

