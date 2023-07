À la piscine ou en mer, mieux vaut des maillots de bain fluo pour la sécurité de vos enfants contre les noyades

À la piscine, au lac ou à la mer, une noyade a vite fait d’arriver, surtout pour les personnes âgées ou les enfants. C’est pourquoi une étude s’est penchée sur la couleur des maillots de bain les plus visibles dans l’eau depuis l’extérieur.

La France compte environ 1500 noyades accidentelles par été, d’après une étude Santé Publique France basée sur 2021 et notamment relayée par Le Figaro. Outre les personnes de plus de 65 ans qui représentent 26 % des victimes, les enfants de moins de 6 ans comptent pour 22 %. Afin de prévenir les dégâts, la surveillance s’avère bien évidemment indispensable, et pour la faciliter, la couleur du maillot de bain peut avoir une incidence.

Aussi jolis soient-ils, les maillots de bain bleus sont peu visibles dans l’eau

C’est ce que rapporte le Huffington Post en se basant sur une étude menée par l’entreprise de sécurité aquatique américaine Alive Solutions. En étudiant la visibilité des maillots de bain dans des piscines à fond clair, sombres, ou des lacs, avec plus ou moins d’agitation en surface, les plus perceptibles depuis l’extérieur étaient ceux aux couleurs les plus criardes.

Cela peut sembler évident, mais les nuances de bleu et les couleurs claires étaient les moins visibles. Et si le violet et le noir restent assez perceptibles, on a vite fait de les confondre avec de la saleté depuis l’extérieur.

Les maillots de bain fluos, surtout orange, sont les plus visibles dans l’eau

Ce sont donc les teintes fluos, a fortiori dans les tons rose et/ou orange qui s’affirment comme les plus visibles de l’extérieur. Assez logique quand on sait qu’il s’agit aussi des couleurs utilisées pour la signalisation en matière de sécurité routière, par exemple, justement pour en optimiser la visibilité même dans les pires conditions.

Tout jugement esthétique subjectif et de goûts personnels mis à part, les parents peuvent donc avoir intérêt à préconiser ce genre de tonalités bien criardes pour les maillots de bain de leurs enfants. Cela peut également être des couleurs de choix pour des brassards de natation et/ou un gilet flotteur. Mais cela ne dispense pas d’une surveillance importante, surtout si l’enfant ne sait pas nager.

Car il serait absurde et dangereux de compter uniquement sur la couleur d’un maillot de bain bien néon depuis le fond de l’eau, puisque cela signifierait que la noyade a déjà eu lieu. Prudence est mère de sûreté, surtout à la piscine, au lac, ou en mer.

