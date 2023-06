Daphné Bürki signe des maillots de bain pour Rougegorge, à porter à la plage comme en ville

La styliste de formation devenue l’une des animatrices télé et radio préférées des Françaises et Français, actuellement membre du jury de Drag Race France saison 2, vient de signer 3 maillots de bain parfaits pour la plage, mais aussi pour la ville, avec Rougegorge Lingerie.

On ne le sait pas toujours, mais bien avant d’être une animatrice télé appréciée du paysage audiovisuel français, Daphné Bürki est styliste de formation. Née Daphné de Marin de Montmarin (oui, c’est une nepo-baby dont la famille a sa propre page Wikipedia, mais c’est une autre histoire), elle a étudié aux Beaux-Arts puis à l’école de stylisme Fleuri-Delaporte, avant de faire ses armes chez Dior au côté de John Galliano (le maillot de bain porté par Jennifer Lopez dans le clip « Jenny from the Block », c’est Daphné Bürki qui l’avait imaginé).

Après avoir longtemps officié comme animatrice pour des émissions de Canal+, France 5, France 2, Europe 1, et désormais membre du jury de Drag Race France qui revient cet été pour une saison 2, voilà qu’elle revient à ses premières amours de stylisme. En effet, Daphné Bürki vient de signer 3 maillots de bain avec Rougegorge Lingerie.

Les 3 maillots de bain Daphné Bürki x Rougegorge, à porter à la plage comme en ville

Le maillot de bain une pièce baptisé « Daphné » se singularise par ses découpes résilles et qui donnent envie de le détourner en body pour des looks de jour comme de nuit. Il se caractérise aussi par un détail bijou, comme un collier au pendentif anneau sexy, et se décline du 85B au 100 (au prix de 65 €).

Le 2 pièces « Danny » à la couleur Lilas apaisante se compose d’un bas façon boxer, et d’un haut brassière qui peut facilement se porter en ville pour un look sporty. On peut les acheter séparément des tailles 36 à 46 (45 € la brassière, 27 € le shorty).

L’autre 2 pièces, « Dance » s’affirme par sa couleur argentée irisée plutôt disco, pour briller autant à la plage que sur un dancefloor. On peut d’ailleurs croiser les bretelles du haut sur le devant ou non, pour ajouter en détails au niveau du décolleté lui aussi décoré d’un détail collier à pendentif anneau. On peut là encore acheter ces pièces séparément, des tailles 34 au 44 (45 € le soutien-gorge, 27 € la culotte).

La collection de maillot de bain Daphné Bürki x Rougegorge est disponible depuis le 14 juin 2023 dans une sélection de points de ventes et sur rougegorge.com.

