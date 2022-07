Dénicher un maillot de bain de grossesse stylé et confortable, c’est possible !

Déjà que trouver des vêtements de maternité, c’est compliqué, alors un maillot de bain de grossesse, c’est quasi impossible. Voici tout de même une sélection pour la plage ou la piscine, y compris à petit prix.

Ok, trouver de beaux vêtements de maternité quand on est une femme enceinte, c’est déjà une gageure. Mais alors un maillot de bain de grossesse, joli et confortable, c’est quasi-mission impossible. Voici quelques modèles (et donc idées d’eshops qui abritent sûrement d’autres modèles susceptibles de vous plaire) où en dénicher quand même, pour la piscine ou la plage, y compris à tout petit prix.

En fonction de vos préférences, vous allez peut-être opter pour un modèle une ou deux pièces. En sachant que du côté de ces derniers, l’option couvrante du tankini peut donner le sentiment se sentir bien protégée quand même si l’envie vous prend. À noter aussi que rien ne vous empêcher de barboter à la plage avec un maillot de bain pensé pour la natation en piscine, dont la coupe sportive a l’avantage de faciliter les mouvements plutôt que de chercher à être mimi à tout prix.

Bref, il n’y a pas de règle, hormis peut-être celle de se sentir à l’aise afin de mieux se faire plaisir.

17 maillots de bain pour femmes enceintes

Maillot de bain de maternité à avec détails de noeuds — Cache Coeur — 69,95€.

Maillot de bain de grossesse à décolleté volanté — La Redoute Collections — 44,99€.

Maillot de bain deux pièces à volants, imprimé pois — Envie de fraise — 20€.

Maillot de bain maternité — Kiabi — 22€.

Maillot de bain de grossesse — Decathlon — 20€.

Maillot de bain de maternité à fines bretelles et dos-nu — Monoprix — 21€.

Maillot de bain de grossesse motif rayé — La Redoute Collections — 44,99€.

Maillot de bain de grossesse à col V, dos nu, bretelles volantés — Envie de fraise — 39,99€.

Maillot de bain de grossesse à larges bretelles nouées — H&M — 27,99€.

Maillot de bain grossesse une pièce à dos-nu — Seraphine — 49€.

Haut de maillot de bain de grossesse tankini à une seule bretelle — La Redoute Collections — 17,50€.

Maillot de bain de grossesse deux pièces façon tankini, avec imprimé tropical — Envie de fraise — 49,99€.

Maillot de bain de maternité à détail ceinture taille empire — Cache Coeur — 65€.

Maillot de bain de maternité à larges bretelles confortables — H&M — 29,99€.

Maillot de bain de grossesse pour la natation — Envie de fraise — 34,99€.

Maillot de bain de natation une pièce pour future maman — Decathlon — 15€.

Maillot de bain de grossesse pour la piscine — Arena — 65€.

À lire aussi : Amel Bent, jugée pour sa robe moulante après son accouchement, répond aux grossophobes

Crédit photo de Une : Envie de fraise, La Redoute, Cache Coeur.