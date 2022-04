Rihanna n’avait pas prévu sa grossesse, ne veut pas connaître le genre du bébé, et autres révélations

En couverture du numéro de mai 2022 du Vogue étatsunien, Rihanna raconte beaucoup de sa grossesse, son rapport à la maternité, et comment elle envisage la vie avec bébé. Florilège.

Depuis que Rihanna a dévoilé être enceinte, beaucoup de médias semblent désormais tourner autour de son nombril. Après avoir enchaîné les looks audacieux en street style, l’héroïne nationale de la Barbade fait aujourd’hui la Une du numéro de mai 2022 du Vogue étatsunien.

Photographiée par Annie Leibovitz, avec Alex Harrington et Jahleel Weaver au stylisme, l’artiste et femme d’affaires exhibe fièrement sa grossesse, et s’épanche sur son nouveau rapport à la maternité dans une interview-portrait aussi passionnante qu’hilarante, signée Chioma Nnadi.

On y apprend notamment que Rihanna a des pulsions alimentaires comme plein de femmes enceintes (elle qui préfère normalement le salé au sucré s’adonne désormais aux donuts au chocolat et aux mandarines qu’elle mange par douzaine en les assaisonnant d’une pointe de fleur de sel, ce qui lui rappelle le goût des fruits lavés à l’eau de mer à la Barbade, voilà maintenant vous savez) et qu’il lui arrive d’oublier qu’elle porte un bébé jusqu’à se croiser dans le miroir.

Mais cover-story dans la Bible de la mode oblige, Rihanna s’épanche surtout sur son rapport à la mode.

Rihanna veut « redéfinir ce qui est considéré comme “décent” pour les femmes enceintes »

Alors que sa grossesse aurait pu être sponsorisée par la dernière fashion week tant elle a marqué les esprits par chacune de ses apparitions, Rihanna persiste et signe à vouloir repousser les limites de ce que l’on trouve décent ou non sur une femme, a fortiori enceinte.

Après avoir roulé des yeux quand on lui a demandé si elle se verrait porter un jean de maternité, la chanteuse de Diamonds explique ainsi à Vogue :

« Quand j’ai appris que j’étais enceinte, je me suis dit : il n’est pas question que j’aille faire du shopping au rayon maternité. Je suis désolée, c’est trop amusant de s’habiller. Je ne vais pas laisser cette partie disparaître parce que mon corps change. […] Je sais que [mon styliste Jahleel Weaver] en perd le sommeil car mes mensurations peuvent littéralement changer d’heure en heure. En fait, je suis sûr qu’il va demander une augmentation après ça ! […] J’espère que nous avons pu redéfinir ce qui est considéré comme “décent” pour les femmes enceintes. Mon corps fait des choses incroyables en ce moment, et je ne vais pas en avoir honte. Cette période devrait être festive. Parce que pourquoi devriez-vous cacher votre grossesse ? »

Rihanna n’avait pas prévu sa grossesse

Même si elle avait déjà affirmé dans plusieurs entretiens par le passé que son plus grand rêve dans la vie était de devenir mère, Rihanna n’avait pas pour autant prévu ni cherché à tomber enceinte, explique-t-elle à Vogue — mais n’utilisait pas de contraception non plus.

« Planifié ? Je ne dirais pas que je l’avais planifié. Je ne faisais rien contre non plus. Je ne sais pas quand j’ovule ou quoi que ce soit de ce genre. On s’est juste beaucoup amusé… Et puis j’ai fait un test. Je n’ai pas perdu de temps. Je l’ai appelé [ASAP Rocky, son compagnon] et lui ai montré le résultat. Dès le lendemain matin, j’étais dans un cabinet de médecin et notre voyage a commencé. »

Et si Rihanna s’attendait à avoir des nausées matinales comme sa mère, ce n’est pas le cas jusqu’à maintenant. Même ses sautes d’humeur sont plus légères que ce qu’elle imaginait. Elle craignait surtout de ne plus pouvoir recourir à son moyen d’apaisement habituel : un bon gros joint. Mais pour le moment, tout se passe bien, résume-t-elle.

Rihanna redoute déjà de souffrir de dépression post-partum

Non seulement l’accouchement ne lui fait pas spécialement peur (vu qu’elle a accompagné plusieurs femmes de son entourage dans ce processus, donc elle pense se faire une juste idée de ce que cela va représenter), Rihanna souhaite même que toute sa famille soit dans la pièce avec elle au moment clé, même si les restrictions Covid risque de l’en empêcher. Alors elle plaisante à moitié :

« Peut-être que je vais juste avoir un bus de fête garé à l’extérieur ou quelque chose comme ça. »

Rihanna raconte aussi prier pour que son corps lui permette d’allaiter. Mais ce qui l’effraie le plus ?

« La dépression post-partum. Vais-je me sentir hors de contrôle émotionnellement ? Ce sont toutes ces histoires d’autres femmes qui me font peur. »

Rihanna ne veut ni baby-shower, ni connaître le genre de son bébé

Comme Rihanna ne fait rien comme tout le monde, elle a un avis bien tranché sur d’autres rituels communs chez beaucoup de parturientes :

« [Pas de baby-shower,] pas de brunch, pas de déco dans les tons pastels, ni en forme d’animaux. Je comprends que plein de personnes adorent ça, j’ai même organisé plein de baby-showers moi-même [pour des proches], mais ce n’est tout simplement pas mon style. Personnellement, je veux faire la fête. Je veux que tout le monde s’éclate à en ramper par terre. Et que ça soit mixte ! Qu’on ne me mette surtout pas sur une chaise en osier avec une montagne de cadeaux à mes pieds et tout le monde qui me regarde. [Je ne veux pas non plus de gender-reveal party] J’ai demandé à mon médecin : est-ce que quelque chose cloche chez moi de ne pas vouloir ça ? Parce que les gens autour de moi n’arrêtent pas de me le demander [le genre du bébé]. Suis-je une mauvaise mère ? Quand nous serons prêts à le dire au monde, nous le dirons, tout simplement. »

Durant toute l’interview-portrait, Rihanna ne genre pas son enfant, employant les pronoms they/them (qu’on pourrait traduire par iel), en ce sens, et c’est assez rare pour être souligné.

Rihanna a hâte d’habiller son bébé, même si elle n’a encore quasi rien acheté

Rihanna, paparazzée dans une boutique Baby Dior, fin mars 2022.

Alors que la journaliste lui demande si elle a fait des emplettes pour son bébé, Rihanna s’avoue complètement à la ramasse à ce niveau-là, mais vouloir faire un tour chez Baby Dior et Bonpoint dès le lendemain de l’entretien (qui a eu lieu à Paris, au restaurant Caviar Kaspia, tandis que le photoshoot s’est tenu dans une suite de l’hôtel 5 étoiles Le Ritz).

Du coup, l’intervieweuse finit par lui poser une question qui fâche : et si cet enfant, né du couple le plus stylé du monde, n’aimait pas du tout à la mode ?

« Ne dis pas ça ! Tu viens de me briser le cœur ! » dit-elle en explosant de rire. « Eh ! C’est vraiment le jour où j’aurai un sacré problème si jamais mon enfant n’aime pas la mode ! Le jour où j’aurai un problème, si mon enfant n’aime pas la mode ? Quoi ?? Voilà, tu m’as rendue hyper anxieuse ! »

Le bébé de Rihanna a déjà un sacré petit caractère

Alors que la journaliste lui raconte qu’elle compte essayé d’avoir un enfant toute seule et que Rihanna s’en émeut, le bébé de cette dernière se met à s’agiter. La chanteuse autorise alors l’intervieweuse à poser ses mains sur son ventre de grossesse, et l’enfant donne un coup de coude. Ce qui amuse l’interprète de We Found Love :

« Oh, ça, c’était léger ! Tu n’as encore rien vu ! » dit-elle en riant. « C’est surtout quand je croise les jambes ou que je limite son espace qu’il me tape comme pour me dire “Écarte-toi de mon chemin !” »

Rihanna poursuit ensuite sur combien elle a hâte de voir le monde à travers les yeux de son enfant :

« [Ce bébé] va m’apprendre plus que je ne pourrais jamais lui apprendre. Et je veux que ça se passe ainsi. Je veux voir qui iel sera, qui iel deviendra. Parce que je suis juste là pour les garder sur les rails — un passager autant que le conducteur. »

Rihanna a bien raison puisque la vérité sort de la bouche des enfants !

Rihanna lors de sa soirée d’anniversaire avec son compagnon Asap Rocky. © Instagram @badgalriri

