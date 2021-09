Ce projet de loi veut rendre obligatoire les rayons jouets non genrés

En Californie, un projet de loi veut obliger les grandes surfaces à créer un rayon de produits non genrés pour les enfants. Une bonne manière de favoriser l’égalité entre les filles et les garçons ?

En Californie, des députés démocrates portent un projet de loi visant à obliger les grands magasins et supermarchés à créer un rayon non genré pour les enfants.

Les enseignes pourront continuer à avoir des espaces pour les garçons et pour les filles, mais elles devront créer au moins un rayon non genré présentant une « sélection raisonnable » de produits pour enfants. Les vêtements ne sont pas concernés par ce texte qui vise uniquement les jouets et les produits de puériculture.

Le projet de loi concerne uniquement les entreprises ayant au moins 500 salariés, donc les magasins classiques ne seront pas obligés de s’y conformer.

Pourquoi réserver certains produits aux filles ou aux garçons ?

Pour l’instant, le texte a été adopté par le Sénat californien, et il doit passer devant l’Assemblée de l’État avant d’atterrir sur le bureau du gouverneur. La Californie deviendra alors le premier État américain à promulguer une loi de ce type.

Evan Low, le député qui porte la mesure, explique à l’agence de presse Associated Press que l’idée du texte est venue d’une petite fille de dix ans, prénommée Britten, dont la mère travaille avec lui.

« Britten a demandé à sa mère pendant qu’elles faisaient des courses, pourquoi certaines choses dans le magasin étaient « hors limite » parce qu’elle était une fille, mais OK si elle avait été un garçon. » Evan Low, député californien

Le projet de loi n’a évidemment pas les faveurs des députés conservateurs, comme la sénatrice républicaine Melissa Melendez qui a voté contre le texte :

« Contrairement à l’auteur du projet de loi, j’ai effectivement des enfants, cinq pour être exacte, et je peux vous dire que [les rayons genrés] sont très pratiques pour les parents. Je ne pense pas que les parents aient besoin que le gouvernement s’en mêle en leur disant comment ils doivent faire des courses pour leurs enfants. » Melissa Melendez, sénatrice californienne

Vers la fin des rayons jouets genrés… En France aussi ?

En France, depuis plusieurs années, des initiatives visant à en finir avec les catégorisations genrées des jouets ont vu le jour. On se rappelle notamment des campagnes des Magasins U sur le sujet, avec des catalogues et des spots de pub non genrés.

Mais dans les magasins physiques de nombreuses enseignes, les rayons jouets bleus et roses ont la peau dure. Et à un âge où il est si important pour les enfants d’être acceptés par leurs pairs, aller à l’encontre de ce qu’on leur indique comme étant « pour les filles » ou « pour les garçons » est très difficile.

Or, quel message espère-t-on passer aux jeunes générations si les magasins continuent de leur faire croire que les poupées sont réservées aux filles ? Que seules les mères doivent prendre soin des enfants ?!

Alors, si un projet de loi peut permettre aux magasins de changer un peu leurs classifications d’un autre âge, ça sera toujours ça de pris…

Crédit photo : Pixabay