Les 3 jouets les plus bruyants à ne pas offrir aux enfants, d’après nos lectrices

Si offrir un jouet à un môme part généralement d’une bonne intention, certains sont à éviter, sauf si vous détestez les parents et que vous voulez les voir souffrir.

Il y a différents niveaux de torture dans la parentalité, mais la possession de jouets bruyants possède un bon score. Nous vous avons demandé, sur nos réseaux sociaux, quels étaient les jouets les plus pénibles qu’on avait offerts à vos enfants, ou à vous-mêmes quand vous étiez petites. Et on a trois gagnants !

1 – Les Furbys

Le Furby est une petite peluche robotisée qui a la sale manie de parler et d’interagir avec ses petits propriétaires. Très à la mode dans les années 90, il est revenu en force cette année, pour le plus grand bonheur des parents (c’est faux).

2 – Les instruments de musique

Mini-batterie, petit piano, guitare électrique en plastique qui fait le même bruit que le chat dont on écrase la patte… Ces instruments « jouets » sont, selon vous, les pires choses à offrir aux enfants. Sauf si vous détestez les parents et que vous avez envie qu’ils vous maudissent sur quatre générations.

Un petit aperçu de l’enfer

3 – Jojo Lapin Cache-cache

Ce fichu lapin bleu, offert à de nombreux enfants, interagissait avec le môme. Il cherchait sa carotte, se cachait les yeux pour jouer à « coucou qui est là », ce genre de trucs bien pénibles. Le tout avec une voix qui donnait envie de le foutre très rapidement au fin fond d’une poubelle.

Heureusement, Jojo le Lapin Cache-Cache n’est plus disponible à la vente. Bon, ça ne l’empêche pas d’être présent sur les sites de seconde main, si vraiment vous voulez faire un cadeau pourri !

