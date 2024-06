La charge mentale des vacances repose-t-elle sur vous ?

La charge mentale ne prend pas de vacances. Alors que les grandes vacances approchent les femmes sont aussi celles sur qui repose l’organisation des congés.

Le mois de juin s’achève, ce mois qui, on le peut le dire, est le plus chargé de l’année ( avec septembre ex æquo) pour les parents. Et pour cause : entre la (ou les) kermesse, les spectacles de fin d’année, les goûters d’anniversaire tous les week-ends (à croire que la moitié des enfants de l’école sont nés en juin), l’inscription des mômes aux centres de loisirs / stages / colos et… l’organisation des vacances. Alors que des millions de famille s’apprêtent à bientôt faire leur valise pour pour se rendre sur leur lieu de villégiature, on dirait bien que la charge mentale des congés repose encore sur les mères. C’est en tout cas ce que nous dit une étude de 2022, mais toujours d’actualité.

Les hommes en font globalement moins que les femmes

Selon une enquête de l’Ifop publiée à l’été 2022, la première à se pencher sur la charge mentale relatives aux congés, 66% des Françaises disent en avoir fait plus cette année que leur conjoint dans l’organisation des voyages et des vacances contre 34% des hommes qui ont le même sentiment. Dans les faits, près de la moitié des Françaises se chargent seules du choix de l’hébergement contre 26% des hommes.

Et ce n’est pas tout. 54% des femmes préparent les repas en vacances contre 24% des hommes. La même proportion assume personnellement le ménage et l’entretien du lieu de villégiature contre 15% des hommes. 78% des Françaises préparent les valises des enfants et 75% nettoient leur linge. 41% des femmes se sont déjà disputées avec leur conjoint car il ne s’impliquait pas assez dans la préparation des vacances.

A noter tout de même : 58% des hommes se chargent de conduire sur le trajet des vacances contre 18% des femmes.

François Kraus, directeur du pôle « Genre et sexualités » à l’IFOP avait alors déclaré au sujet de ces résultats : « Cette enquête montre que les vacances, qu’il s’agisse de leur préparation ou de leur déroulement, n’échappent pas au privilège de genre qui veut que les hommes en fassent globalement moins que les femmes dans la plupart des tâches liées à la vie de couple et aux enfants. Même en congés, c’est à elles qu’il revient très majoritairement

d’anticiper, de préparer et de gérer, à l’exception de la conduite de la voiture familiale qui demeure une chasse gardée masculine. »

Bref, si vous demandez encore si la charge des vacances repose sur vous. Vous avez juste à vous poser les quelques questions du sondage et vous aurez la réponse. On ne veut pas vous démoraliser, mais selon une autre étude, les femmes terminent leurs vacances d’été moins reposées que les hommes. Sans blague. Allez, bonne vacances !

