Sans surprise, l’équilibre entre vie familiale et professionnelle repose essentiellement sur les mères selon une étude

Une enquête de la Drees démontre que dans les familles avec de jeunes enfants, les mères s’occupent bien plus de la garde de leurs enfants, qu’elles soient à temps complet ou à temps partiel.

Il n’est plus à prouver que les femmes ont encore plus tendance que les hommes à se rendre disponibles pour leur famille. Selon une étude de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), publiée mardi 5 mars, l’articulation entre vie familiale et professionnelle repose toujours fortement sur les mères.

Selon l’enquête « Mode de garde et accueil du jeune enfant 2021 », dans 42 % des couples avec jeunes enfants, les mères sont plus éloignées de l’emploi que les pères, contre 8 % pour ces derniers.

À lire aussi : Bon, on arrête d’applaudir les pères dès qu’ils changent une couche, ça vous dit ?

Les mères plus souvent à temps partiel pour garder leurs enfants

Sans surprise, l’enquête démontre que dans les familles avec de jeunes enfants de moins de six ans, les femmes qui chamboulent le plus leur emploi du temps professionnel sont les employées ou ouvrières.

Les mères « sont beaucoup plus fréquemment sans emploi ou à temps partiel » que les pères « pour des raisons liées aux enfants », relève la Drees. « Cette situation est parfois contrainte, surtout chez les mères employées ou ouvrières, pour des raisons financières ou du fait de leurs conditions d’emploi », souligne le rapport. À ce titre, l’étude recense six fois plus de mères que de pères qui ne travaillent pas à temps complet pour des raisons liées à la garde de leur enfant.

À lire aussi : Que coûte réellement à une femme le fait d’être mère ?

Par ailleurs, parmi les couples avec jeunes enfants, les mères sont deux fois plus fréquemment sans emploi que les pères (28 % contre 13 %). Néanmoins, les mères sans emploi s’investissent bien plus dans la sphère familiale que les pères sans emploi.

Et pour cause, les enfants passent beaucoup plus de temps en semaine seuls avec le parent sans emploi lorsque c’est la mère (à raison de vingt-cinq heures par semaine) plutôt que le père (qui s’élève à neuf heures). « Quand les parents ne trouvent pas de solution d’accueil, ce sont surtout les mères qui se chargent d’une garde parentale non choisie », précise la Drees.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos podcasts. Toutes nos séries, à écouter d’urgence ici.