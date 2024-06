Selon cette étude, le sexe protègerait les mères du stress quotidien

Selon une nouvelle enquête américaine, les mères anxieuses qui auraient des rapports sexuels réguliers subiraient moins de stress que les mères sexuellement inactives.

Le sexe, un bon remède au stress quotidien des mères ? Alors que de nombreuses études scientifiques affirment que le stress et la fatigue maternelle affectent leur désir, une récente enquête publiée dans la revue ScienceDirect relate le contraire : l’activité sexuelle contribuerait à préserver les mères des effets délétères du stress chronique sur la santé.

Cette enquête a été menée sur 183 mères âgées de 20 à 50 ans. Elles ont toutes au moins un enfant à charge âgé entre 2 et 16 ans, et ont été évaluées à quatre moments différents : au début de l’expérience, à 9 mois, à 18 mois et à 24 mois.

Leur activité sexuelle a été mesurée en leur demandant quotidiennement si elles avaient eu des relations sexuelles la nuit précédente. Les résultats ont démontré que le sexe peut aider les mères de jeunes enfants à éviter les effets néfastes du stress, en particulier les troubles métaboliques, régulant l’insuline, la résistance à l’insuline, la leptine et la ghréline.

Puisque les mères les plus stressées présentaient des taux d’insuline et de résistance à l’insuline plus élevés que les mères moins anxieuses. Une corrélation a été trouvée avec leur niveau d’activité sexuelle.

Car parmi les mères sexuellement inactives, le groupe subissant un fort stress au quotidien avait une santé métabolique beaucoup moins bonne que le groupe plus stable psychiquement. En revanche, le profil des mères sexuellement actives ne présentait pas de différences significatives en fonction de leur niveau de stress.

Si le sexe peut alors être présenté comme remède naturel, il est toujours bon de rappeler qu’une activité sexuelle ne doit avoir lieu que lorsque les individus concernés le désirent réellement. Et le sexe ne doit pas devenir une charge supplémentaire à devoir cocher dans sa to-do list quotidienne.

