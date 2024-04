C’est dans cette ville de France que les femmes vivent le mieux, selon une étude

Le magazine Femme Actuelle a dévoilé ce jeudi 4 avril le détail de son palmarès des villes de France où il fait bon vivre quand on est une femme.

Jeudi 4 avril 2024, le magazine Femme Actuelle a révélé un dossier spécial consacré aux villes de France où il fait bon vivre pour les femmes. Pendant huit mois, l’hebdomadaire a passé au crible les 50 plus grandes agglomérations françaises, en se concentrant sur quatre critères d’appréciation, comme le résume l’un des cerveaux de l’opération, Eric Mettout : « la sécurité (vols violents contre les femmes sur la voie publique, viols sur majeurs), l’offre de soins (maternités, gynécologues, traitement du cancer du sein…), le cadre de vie (un fourre-tout, où cohabitent ensoleillement, CO2, offre culturelle, prix de l’immobilier, mobilité douce…) et la volonté politique (parité des élus locaux, répartition des délégations entre adjointes et adjoints au maire, « féminisation » du site web municipal…) ».

Strasbourg, élue première ville où il fait bon vivre pour les femmes

Pour dresser sa liste, l’hebdomadaire a croisé les données de diverses sources pour chaque secteur retenu : ministère de l’Intérieur et de la Santé, CAF, Insee, Citepa, Fubicy, Leboncoin…

Et c’est Strasbourg qui arrive en première position, suivie de Rennes puis de Bordeaux. À noter que Strasbourg et Rennes font partie des 12 villes de France (seulement) qui ont élu une maire, écologiste pour la première, socialiste pour la deuxième.

En queue de peloton, on retrouve Perpignan. Le classement complet est à découvrir sur le site du média ou en kiosque le 6 avril.

Le classement varie en fonction de l’âge

Le magazine note cependant que le classement n’est pas parfait puisqu’il se fonde sur des archétypes et varie surtout en fonction des envies ou besoins de chaque classe d’âge. L’hebdomadaire précise que « pour un classement à la carte », le mieux reste de consulter « le détail de nos tableaux, indicateur par indicateur » pour faire son « choix selon vos propres critères : il sera naturellement plus pertinent que les nôtres ».

Selon les résultats du palmarès, pour les trentenaires, c’est à Strasbourg, Rennes et Poitiers qu’on vit le mieux. De 30 à 50 ans, direction Bordeaux ou Lyon. Après, c’est à Annecy, Bayonne ou La Rochelle que la vie est plus douce. On déménage ?

