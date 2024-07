Soyez la star de vos vacances : nos conseils pour des photos de plage impeccables

On ne naît pas star, on le devient. Je vous donne quelques astuces simples pour capturer de superbes photos sur la plage, devenir la reine de tes clichés de vacances, et rendre tes amis jaloux … à coup sûr !

L’été est ma saison préférée pour deux raisons :

LES VACANCES SA MÈRE

Les photos de vacances

Voilà, on a fait le tour.

Les vacances qu’on se le dise, c’est le seul moment de l’existence qui mérite vraiment d’être vécu. NON JE RIGOLE LA VIE C’EST BIEN.

Mais bon les congés au soleil sont tellement le meilleur moment de l’année qu’il serait dommage de ne pas en faire profiter le monde entier.

Heureusement, l’humain a créé Instagram, qui permet à tout un chacun d’exposer ses vacances parfaites aux pauvres travailleurs restés à crever de chaud dans le métro, comme des vieux culs.

Personnellement, je m’adonne sans égard pour mon prochain à la photo de vacances Instagram, afin de bien faire rager mes potes et surtout partager ma life car j’adore ça (elle mérite largement d’être racontée en plus).

En revanche, quand vient le tour de mes potes, je râle sans discontinuer en hurlant sur mon téléphone :

« On veut pas savoir que t’as nagé avec des raies Manta aux Seychelles Jean-Claude ! »

Breeeeeeeef.

En grande amoureuse des shootings en vacances, je me permets de te donner quelques conseils pour que tu réalises des photos sympatoches à un endroit de prime abord peu fait pour manipuler des objets technologiques : la plage.

Où poser sur la plage pour faire de belles photos ?

On ne pense pas assez à l’emplacement, alors qu’il joue un rôle primordial dans la captation de beaux clichés.

Sur la plage, il vaut mieux privilégier un petit coin où il n’y a pas d’enfants susceptibles de venir faire un pâté à tes pieds, pas de touristes avec des maillots fluo qui gâcheraient le cadre, et pas de chiens errants qui ont la gale.

Enfin après chacun ses goûts et sa ligne édito.

Aussi, j’ai un petit faible pour les photos devant la mer plutôt que juste sur le sable, pour donner plus de perspective et de décor à la photo.

Aussi, il faut bien sûr se placer face au soleil avec le photographe face à soi, et donc dos au soleil, pour ne pas risquer le contre jour, qui est difficile à rattraper même avec une bonne appli de retouches photos. Mais parfois le contre-jour peut donner du cachet à un cliché.

Récapitulons, il vaut donc mieux être les pieds dans l’eau, avoir l’horizon si possible en fond pour un peu de perspective, mais placer le photographe légèrement sur le côté pour qu’il puisse avoir dans son champ un peu de plage et de vie, c’est plus sympa si tu veux mon avis.

Après amuse toi avec tout ça et détourne les codes, c’est aussi comme ça qu’on a parfois de bonnes surprises.

À quel moment prendre des photos sur la plage ?

Il existe plusieurs tranches horaires, auxquelles il est plutôt cool de prendre des photos.

Lorsque le soleil se lève et illumine la plage d’une lumière douce

Lorsque le soleil est son zénith pour une luminosité full power

Lorsque le soleil se couche (mon moment préféré perso) et que la lumière rougit, apporte de la chaleur aux corps. C’est à cet instant là je trouve que les nuances sont les plus intéressantes. Entre le orange, le rouge et le mauve, il y a de quoi faire des photos dignes d’un magazine

Perso, je te conseillerais donc d’attendre que le soleil plonge dans la mer pour mitrailler !

Que porter pour faire de belles photos sur la plage ?

Pour que tes photos aient un beau rendu, il est indispensable que tu te sentes bien dans ce que tu portes.

Le plus tu seras à l’aise, le plus tu auras l’air naturel sur le cliché.

Alors munis-toi d’un maillot de bain que tu aimes et dans lequel tu es confortable.

L’important, comme à chaque instant de ta vie, c’est d’avoir confiance en toi et de te kiffer, peu importe que tu aies des bourrelets, des vergetures et tout le toutim.

Regarde-toi avec indulgence. Mieux, regarde toi comme la méga bomba que tu es.

De quoi s’équiper pour faire de belles photos sur la plage ?

Bien sûr, munis-toi d’un maillot de bain ou d’un vêtement dans lequel tu te sens bien. Ça peut être un kimono, un ensemble en crochet, une robe légère ou un pantalon et un top. N’importe quoi.

Ensuite, n’hésite pas à t’équiper d’une petite pochette dans laquelle tu rangeras soigneusement ton téléphone pour que l’objectif soit en sécurité.

Enfin, tu peux ramener quelques accessoires pour parfaire l’identité de ton shooting (chapeaux, lunettes, galets, coquillages, noix de coco, mec musclé).

Si tu veux pousser le bouchon un peu plus loin et que tu n’as pas le temps d’attendre le coucher de soleil, tu peux prendre quelques disques de plastique colorés pour les placer de part et d’autre de ton visage et ton corps et renvoyer sur toi de très belles lumières, qui imiteront pourquoi pas celles du sunset.

Comment contourner les problèmes inhérents aux shootings sur la plage ?

Qui dit plage dit sable, eau et crème solaire plein les doigts.

Pour être sûre de ne pas avoir du sable incrusté dans les sourcils, munis-toi d’un petit miroir qui te permettra de checker les éléments de ton corps et de ton visage qui apparaîtront sur la photo.

Aussi, pour ne pas avoir des grains de sable et des vieux morceaux de Bernard l’ermite dans les yeux, tu peux aisément poser avec une paire de lunettes, qui achèveront de te protéger en plus de parfaire ton look.

Pour ce qui est de la crème solaire, prends soin de l’essuyer comme il faut à l’aide d’une serviette éponge avant de manipuler ton téléphone ou ton appareil photo.

La serviette pourra faire double-emploi car ton assistant photo (qui peut décemment voyager sans un type dont c’est la profession ?) s’en servira volontiers pour parer le vent et te permettre d’avoir un swag chaloupé même en plein mistral.

Voilà, tu as désormais plein d’astuces pour te la péter grave sur Instagram.

Tu n’as plus aucune excuse pour ne pas poster 52 photos de toi par jour, sous tous les angles.

J’ai hâte de voir le résultat.

