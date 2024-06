Pourquoi il est important de retenir aussi les pires moments de la maternité

L’autrice et militante féministe Illana Weizman a partagé sur son compte Instagram un texte fort, expliquant l’importance de se rappeler aussi des mauvais souvenirs dans la maternité, et pas que des bons.

C’est fou, cette faculté que peuvent avoir les parents à oublier. On ne parle pas de l’oubli de son enfant à la crèche, ou de l’oubli de prendre un rendez-vous pour le rappel des vaccins chez le pédiatre, mais bien de l’oubli des pires moments que peuvent traverser les parents, et surtout les mères, après la naissance de leur enfant.

Illana Weizman, autrice du livre Ceci est notre post-partum, militante féministe et sociologue, ne veut pas oublier.

Dans un post Instagram très touchant, elle écrit une lettre à son fils de trois ans, pour lui raconter ce qu’elle ressent en faisant défiler les photos de son enfant depuis la naissance, et, en seulement quelques phrases, décrit toute l’ambivalence de la maternité.

L’amnésie sélective décrite par Illana Weizman

Dans son texte, l’autrice se rappelle les premières fois de son fils, que tous les parents ont pu connaître : les premiers mots, les premiers pas, les premières purées, les premiers sourires, les premiers rires, les premiers anniversaires, les premières découvertes.

D’abord émue et nostalgique, elle est également rapidement frappée par tout ce qu’elle a pu oublier, maintenant que le temps a passé. Les peurs, les doutes, la frustration, les pleurs, les nuits hachées, tout ce qui entourait cette période du début de la vie de son fils.

Comme elle le dit très justement, elle se sent frappée par « l’amnésie sélective », mais aussi par sa « maternité complexe et ambivalente ». Plus elle regarde les photos, plus elle se souvient qu’il n’y avait pas que des bons moments, pas que des instants doux et pleins de plénitude.

Nous oublions, peu à peu, les pires moments. Nous oublions le post-partum, nous oublions les angoisses, nous oublions les peurs.

Et tout cela, Illana Weizman ne veut pas l’oublier, même si notre cerveau et notre corps peuvent nous y pousser. Elle veut se souvenir, par « respect pour elle, pour son fils et pour les mères ». Se souvenir de toutes les étapes, de tous ces moments bons, comme mauvais, qui constituent l’histoire entière avec notre enfant.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix