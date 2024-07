Et si on accordait un congé parental aux grands-parents ? Un pays teste cette option

Depuis le 1ᵉʳ juillet, la Suède autorise les parents à céder une partie de leur congé parental à un tiers, payé pour s’occuper de leur enfant. Et si c’était les grands parents qui prenaient la relève ?

La Suède, pays très généreux sur la longueur des congés parentaux, autorise désormais les parents à céder quarante-cinq jours de congé parental à un tiers qui sera indemnisé pour s’occuper de leur enfant, rapporte Le Monde. Sur Facebook, le premier ministre suédois, Ulf Kristersson, s’est félicité d’une réforme qui permettrait enfin « à un grand-père » de prendre un congé parental. Il est vrai que les grands-parents, qu’ils soient actifs ou à la retraite, sont très sollicités pour garder leurs petits-enfants, notamment pendant les vacances. Mais de là à garder un tout-petit, à temp plein pendant une longue période, rien n’est moins sûr !

Un système déjà très généreux

La Suède offre actuellement aux parents un congé parental d’une durée 480 jours indemnisés. Pendant 390 jours (13 mois), l’allocation atteint environ 80 % du revenu. Pour les 90 jours restants, elle est plafonnée à 180 couronnes (16 euros) par jour.

Pour rappel, actuellement en France, la durée initiale du congé parental est de un an et peut-être prolongé cinq fois (sous conditions) pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire des enfants. Son indemnisation est très faible, autour de 500 euros maximum. Un congé de naissance est à l’étude, plus court et mieux rémunéré, mais cette mesure promise par Emmanuel Macron pourrait passer à la trappe.

Si la mesure suédoise est destinée à faciliter l’organisation des familles, elle se heurte déjà à plusieurs critiques. Ses détracteurs craignent une « marchandisation » des congés parentaux. D’autres redoutent que ce système décourage les pères à prendre la totalité de leur congé parental, sous la pression de leur patron. Et vous, qu’en pensez-vous ?