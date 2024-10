« On se fait livrer toutes les semaines des plats préparés par des chefs » : dans le frigo de Véronique, 12 500€ par mois

Comment mange-t-on quand on déteste cuisiner ? Que met-on dans son panier de courses ? Que consomme une famille de 4 personnes ? On tente de répondre à toutes ces questions avec le retour de notre format iconique « Dans le frigo de… » !

Prénom ou pseudo : Véronique

Véronique Âge : 42 ans

: 42 ans Lieu de résidence : Paris

: Paris Personnes vivant sous le même toit et leur âge : mon conjoint et nos deux enfants de 7 ans et 2 ans

: mon conjoint et nos deux enfants de 7 ans et 2 ans Revenus du foyer : 12 500 €

: 12 500 € Budget courses mensuel : 800 €

: 800 € Spécificités alimentaires (régime alimentaire, restrictions religieuses, allergies…) : aucune

Les habitudes alimentaires de Véronique et sa famille

Mon mari et moi détestons tous les deux cuisiner, nous commandons donc chaque semaine des plats cuisinés par des chefs chez Seazon pour environ 10 plats, soit 1 plat par personne chaque soir. Cela nous permet de nous éviter une charge mentale énorme, celle de faire des courses de frais et de cuisiner. Ce qui nous revient à environ 80 à 100 euros par semaine. Mais nous aimons aussi beaucoup le fromage, et cela nous arrive de craquer à raison de 50 euros une fois de temps en temps chez le fromager du quartier.

Sinon, le week-end, quand nous n’avons pas envie de nous prendre la tête, on file chez le traiteur italien et prenons des pâtes fraiches que nous n’avons plus qu’à cuisiner !

Le week-end, nos enfants mangent comme nous, mais la semaine, je dois reconnaitre que c’est beaucoup de pâtes et de jambon…

Les enseignes privilégiées par Véronique et sa famille

Pour les courses sèches et le frais (pâtes, yaourts, etc) et pour la nourriture des enfants, nous allons chez Carrefour une fois toutes les deux semaines. Sinon, pour ce qui est des courses plus ponctuelles, nous les faisons soit au Carrefour market, Franprix, Monoprix ou encore Biocoop, mais cela reste bien plus cher que Carrefour.

Bio, local, qualitatif… Les priorités du panier de Véronique

Avant de privilégier des marques nous regardons surtout la qualité, et nous dirigeons plus facilement vers le bio, sans nitrite, sans conservateur etc.

Nous cherchons aussi à privilégier les produits locaux ou bios et de saison, et pour cela, nous allons une fois par semaine au marché.

Nous mangeons de la viande une à deux fois par semaine, et un peu plus rarement du poisson car nous avons moins le réflexe, mais je dirais environ 2 fois par mois.

Plats préparés et livraisons

Côté livraisons de repas, nous sommes passés au système Seazon car comme nous n’aimons pas cuisiner tous les deux, nous avions tendance à commander via des applications de livraison bien trop souvent, ce qui n’était pas très équilibré et ce qui faisait vraiment exploser notre budget nourriture.

Grosse consommation de fromage

Côté craquage alimentaire, comme je le disais un peu plus haut, c’est surtout sur le fromage, nous adorons ça et nous pouvons facilement ressortir de chez le fromager avec une assez grosse note. Le pire, c’est qu’il ne fait pas vraiment long feu dans notre frigo…

Et les enfants là-dedans ?

Nous avons deux enfants, donc forcément, nos courses alimentaires ont pas mal évoluées depuis leur arrivée. Cela nous revient bien sûr beaucoup plus cher, à commencer par le lait pour bébé. Notre fils de 2 ans consomme du lait de riz car il est intolérant aux protéines de lait de vache, et la boite (qui dure environ une semaine) nous revient à 35 euros par semaine…

Les petits pots de légumes ou de fruits ne sont pas non plus donnés. Notre fille aînée de 7 ans mange à peu près de tout, c’est la seule personne dans la maison pour laquelle nous cuisinons car nous tenons vraiment à ce qu’elle puisse voir un apport en légumes et en protéines qui correspondent à ses besoins, nous suivons donc les recommandations de son pédiatre. Cela étant, ça finit assez souvent en pâtes / jambon…

Pas d’incidence de l’inflation sur les habitudes de consommation de la famille

Quant à l’inflation, nous ne la ressentons pas vraiment dans la mesure où ce budget courses est un budget que nous avions voulu « large » lorsque nous l’avons mis en place. L’idée était de ne pas trop se restreindre ni se frustrer, et en somme, de ne pas vraiment compter… Comme nous avions vu large, et que nous le sommes toujours, j’imagine qu’il y a dû avoir une légère augmentation sur les produits que nous achetons mais on ne le voit pas de manière significative.

