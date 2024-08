3 recettes simples, rapides et savoureuses pour un petit-déjeuner salé

Depuis que j’ai accouché (et donc qu’un mini moi est accroché à moi constamment), prendre un petit-déjeuner est devenu une priorité pour maintenir mon énergie à niveau. Salé, obligatoirement, pour éviter l’invariable pic de glycémie, et la chute qui va avec. Du traditionnel avocado toast à l’egg and salmon muffin, voici trois recettes faciles et savoureuses pour un petit-déjeuner salé.