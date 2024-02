La recette des wraps de lentille corail, vegan, riche en protéines, et pratiques à emporter

Simples, rapides, vegan, sans gluten, ces wraps de lentille corail ont beaucoup d’arguments pour plaire ! C’est une recette entre la crêpe et l’omelette, partagée par Alice Esmeralda, qu’on peut garnir de ce qu’on veut et qui s’avère très pratique pour une lunchbox par exemple.

Pour accommoder des restes qui traînent dans mon frigo, j’adore en faire des quiches ou m’en servir pour garnir un wrap. Sauf que j’essaye de diminuer la quantité de gluten que je mange au quotidien. Or, il s’avère difficile de trouver des wraps sans gluten dans le commerce. Mais la créatrice de contenu vegan Alice Esmeralda a partagé récemment sur sa chaîne YouTube une recette simplissime de galettes protéinées à base de lentille corail. Entre la crêpe et l’omelette, elle nécessite peu d’ingrédients et s’avère sans gluten mais riche en protéines et en fibre. Et c’est tellement bon que je n’attends plus d’avoir des restes dans mon frigo pour les garnir : je fais exprès des poêlées délicieuses pour en farcir mes wraps à glisser dans ma lunchbox à emporter au bureau le midi, et c’est devenu ma nouvelle obsession culinaire.

La recette de wrap de lentille corail d’Alice Esmeralda

Les ingrédients de wraps de lentille corail d’Alice Esmeralda

Pour 5 à 6 galettes, vous aurez besoin de :

200 g de lentilles corail (poids sec) à laisser tremper au moins 1 heure, le mieux étant 8 heure (une nuit, quoi)

4 cuillers à soupe de levure de bière sans gluten (mais si vous le tolérez bien, de la levure de bière / diététique / maltée classique fait très bien l’affaire)

1 à 2 cuillers à café de sel noir Kala Namak pour son goût souffré rappelant l’œuf (ou du sel blanc classique si vous n’avez pas de Kala Namak sous la main, bien sûr)

1 pincée de curcuma pour rendre la préparation plus colorée

2 cuillers à soupe d’huile végétale neutre, type tournesol (1 pour la préparation, l’autre pour la cuisson)

20 cl d’eau

Du sel et du poivre à votre convenance

Les étapes pour réussir les wraps de lentille corail d’Alice Esmeralda

La recette s’anticipe un minimum puisqu’il faut faire tremper les lentilles corail au moins 1 heure, l’idéal étant une nuit, pour augmenter leur digestibilité. Une fois qu’elles ont trempé, on peut les rincer, puis les mettre dans son blender avec les 20 cl d’eau, la levure de bière, les épices, la cuiller à soupe d’huile. On mixe pendant une bonne minute jusqu’à ce que la texture soit bien lisse.

On peut alors cuire dans une crêpière ou une poêle huilée la préparation pour former des wraps. Il faut attendre que le dessus de la préparation devienne mat avant de retourner pour laisser cuir sur l’autre face, puis c’est prêt ! Il n’y a plus qu’à garnir de la préparation de votre choix !