La recette du wrap omelette tomates et mozzarella, pour les soirs de flemme

Hyper simple à réaliser et moelleux comme votre meilleure couette, ce sandwich hybride, entre l’omelette et la tortilla, va sauver votre dîner de ce soir.

On vous arrête tout de suite : si vous pensez que le wrap omelette est la même chose que la tortilla de patatas espagnole, vous faites fausse route. Ici, pas de pommes de terre (sauf en garniture si vous le désirez, mais croyez-nous, ça ne sera sans doute pas super), mais les fameuses tortillas de blé que l’on trouve facilement au rayon exotique des supermarchés.

Pimpée avec des oeufs, de la mozzarella et des tomates cerises, votre tortilla va se transformer en le plus moelleux des sandwichs et ce, en une demi-heure chrono. Hop, voici la recette !

Les ingrédients du wrap omelette (pour 4 wraps)

4 tortillas de blé

4 à 6 oeufs selon leur calibre

400 g de mozzarella spéciale cuisine (plus ferme, elle se tiendra mieux à la cuisson)

Une vingtaine de tomates cerises

4 cuillères à soupe de crème liquide entière

1 filet d’huile d’olive

2 oignons blancs frais (facultatif)

Du basilic haché (facultatif)

Sel, poivre

La recette du wrap omelette

Coupez les tomates cerises en deux, ciselez les oignons blancs et faites revenir le tout à feu moyen dans une poêle avec un peu d’huile d’olive.

Pendant que les légumes dorent, battez les oeufs en omelette dans un saladier, ajoutez la crème liquide au fur et à mesure. Salez et poivrez à votre convenance.

Versez l’omelette sur les légumes et faites la cuire à feu doux pendant 5 minutes uniquement d’un côté.

Déposez ensuite dessus une feuille de tortilla, qui va adhérer à l’omelette. Laissez cuire à feu doux pendant 1 minute.

Ajoutez le basilic ciselé et quelques fines tranches de mozzarella préalablement découpées et refermez la tortilla. Laissez cuire à feu doux pendant 1 à 2 minutes, le temps que le fromage fonde.

C’est prêt ! L’avantage du wrap omelette, c’est que vous pouvez l’agrémenter du fromage, légumes et topings de votre choix. Pour la prochaine, laissez parler votre créativité.

