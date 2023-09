La recette de la quiche tomates cerises et chèvre, pour les soirs de flemme

Flemme de cuisiner ? Pas le budget pour commander ? On vous donne une idée de recette simple et délicieuse, à réaliser rapidement le soir. Cette semaine, on profite des dernières tomates de la saison avec concocter cette quiche prête en 40 minutes chrono.

Je ne sais pas vous, mais j’ai beau adorer l’automne, je ressens toujours un pincement au cœur quand la belle saison des tomates, des concombres, des pêches et autres melons est remplacée par celle des courges, des poireaux et des carottes. Car si j’aime les soupes onctueuses et réconfortantes, rien ne vaut la quiche qui dore dans le four le dimanche soir pendant qu’on profite des derniers rayons du soleil de la journée.

En voici une version qui fleure encore bon l’été, aux tomates cerises, chèvre et basilic.

Ingrédients de la quiche tomates cerises et chèvre

Une pâte feuilletée

250 g de tomates cerises

3 œufs

150 g de bûche de chèvre

30 cl de crème liquide

Quelques feuilles de basilic frais ciselées (quantité selon vos goûts)

Sel, poivre

La recette de la quiche tomates cerises et chèvre

Préchauffez le four à 180°C (thermostat 6).

Étalez la pâte feuilletée dans un moule à tarte recouvert de papier sulfurisé. Piquez le fond avec une fourchette, puis réservez.

Coupez les tomates cerises en deux et parsemez-les sur la pâte feuilletée.

Coupez la bûche de chèvre en dés et ajoutez ces derniers sur le fond de tarte, au-dessus des tomates.

Dans un saladier, battez les œufs en omelette, et ajoutez progressivement la crème liquide. Salez et poivrez. Ajoutez le basilic ciselé.

Versez la préparation liquide sur la tarte et enfournez la tarte durant 30 à 40 minutes, ou jusqu’à ce que la surface soit bien dorée.

Vous pouvez déguster cette quiche chaude ou tiède, accompagnée d’une salade verte (ou d’une soupe, si vous y tenez vraiment). Bon appétit !

