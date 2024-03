Ces 6 chocolats de Pâques qu’on ne va pas laisser aux enfants (et puis quoi encore)

Le week-end de Pâques approche et l’overdose de chocolat qui va avec aussi. Mais cette année, quels sont ceux qu’on ne va absolument pas partager ?

Il y en a marre de laisser les chocolats aux enfants le week-end de Pâques. Déjà, ce n’est pas bon pour leurs dents et leur estomac, et trop de sucre, ce n’est pas top. Alors ok, on se dévoue, et on mange tout à leur place. Oui messieurs dames, c’est de l’altruisme ! Exactement ! Pour ce week-end de Pâques 2024, on vous partage notre sélection, celle des chocolats qui nous ont tapé dans l’œil, et qui vont aller directement au fond de notre ventre. Et tant pis si leurs prix a flambé, on peut bien s’accorder ce petit plaisir.

Le coffret Jardin Enchanté de la chocolaterie Weiss

Cette année, la chocolaterie Weiss s’est inspirée de l’univers d’Alice au Pays des Merveilles pour créer toute une capsule féerique. Au goût, c’est incroyable, et le savoir-faire français de cette grande Maison du chocolat va vous transporter loin, très loin, jusque dans le terrier du lapin blanc.

L’assortiment d’amandes enrobées au chocolat de Brémond Fils

Vous aimez les amandes ? Vous aimez le chocolat ? Laissez-moi vous dire que ce coffret composé d’amandes enrobées de chocolat au lait, noir, blanc et crème de nougat va vous donner envie de boulotter l’intégralité de la boîte sans rien dire à personne. Brémond Fils, épicerie fine de Provence et de Méditerranée, a bien compris que les confiseries traditionnelles avaient encore de beaux jours devant elles. Ici, on ne partage pas : on garde tout pour soi.

La réglette d’animaux de Pâques de Roy René

Si votre truc, ce sont plutôt les petits animaux en chocolat, Le Roy René, la confiserie d’Aix-en-Provence, a sorti une petite capsule spéciale pour Pâques. Vous pouvez déguster des petites chouettes, des écureuils et des hérissons, au chocolat au lait, noir, blanc et dulcey. Le goût est incroyable, le design aussi, tout est réuni pour s’en mettre plein la panse.

L’Œuf de Pâques gourmet de Venchi

Si pour vous, les chocolats de Pâques riment plutôt avec les énormes œufs, laissez-moi vous présenter ceux du chocolatier italien Venchi. Dans leur œuf Gran Gourmet, c’est 540 g de chocolat au caramel, avec, à l’intérieur, des amandes salées et grillées. Le goût est surprenant et assez incroyable. Si le prix est onéreux, il peut se justifier par la qualité du produit.

La collection de Pâques de Leonidas

Leonidas, le chocolatier belge, propose une nouvelle capsule pour Pâques, avec des petits œufs en chocolat qui se rangent parfaitement dans une jolie boîte en fer en forme de cylindre. Les chocolats Leonidas, on ne les présente plus : accessibles, délicieux et populaires, ils sont parfaits pour être boulottés en scred, pendant que les enfants pensent vraiment que vous avez planqué des œufs dans le jardin.

La nouvelle poule d’or de Kinder

Pour les plus petits budgets, Kinder vient de sortir une nouvelle poule d’or qui couve des œufs (en chocolat aussi, sinon ce n’est pas drôle), de 178 g ! La poule est dans son petit panier, à attendre bien sagement qu’on vienne la bouffer. Et bah, on ne va pas s’en priver, croyez-moi !

