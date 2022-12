Quinze artisanes du chocolat pour (se) faire plaisir à Noël (mais pas que)

Pour plein de foyers, Noël et les fêtes de fin d’année riment forcément avec chocolat. Mais plutôt que de se tourner vers des marques qu’on connaîtrait déjà, pourquoi pas essayer celui d’exception concoctée par des artisanes expertes, à travers la France, sous-représentées dans la filière ?

Comment savoir si les hommes ont toujours le monopole – ou presque – d’un métier de bouche ?

a) On récompense les femmes qui l’exercent avec un prix spécial.

On récompense les femmes qui l’exercent avec un prix spécial. b) Les listes établies par les journalistes gastronomes et autres critiques culinaires sont inexorablement 100% masculines.

Les listes établies par les journalistes gastronomes et autres critiques culinaires sont inexorablement 100% masculines. c) Historiquement, le nom au féminin de ladite profession désigne l’appareil avant la fonction (cuisinière, cafetière, glacière…) ou bien la femme du commerçant (la bouchère a longtemps été la femme du boucher, de même que la boulangère).

Historiquement, le nom au féminin de ladite profession désigne l’appareil avant la fonction (cuisinière, cafetière, glacière…) ou bien la femme du commerçant (la bouchère a longtemps été la femme du boucher, de même que la boulangère). d) Les trois à la fois, mon patriarcapitaine.

C’est la réponse d, comme « désolée ».

Autant vous dire que les chocolatières n’échappent pas à la règle : il existe un prix de la meilleure femme chocolatier, les quotidiens et magazines nous servent chaque année des tops andro-parigo-centrés et je vous propose de taper « chocolatière » dans Google pour admirer les résultats (et vous griffer le visage de colère). Vous n’êtes pas assez vénère ? Sur la vingtaine d’artisans chocolatiers récompensés depuis 1990, jamais une femme n’a remporté le concours suprême du Meilleur ouvrier de France.

Alors, puisqu’il faut tout faire soi-même, voici un tour de France (non exhaustif) de quinze artisanes du chocolat chez qui vous ruer pour faire le plein de tablettes, bonbons pralinés et autres douceurs cacaotées.

Auvergne-Rhône-Alpes : Chocolats Chappaz, Saint-Laurent-du-Pont

Membre du prestigieux Collège culinaire de France, Tablette d’or et coup de cœur 2017 du Club des croqueurs de chocolat, Sandrine Chappaz propose grands crus, barres gourmandes et mariages inattendus, commes ses chocolats à la chartreuse ou au géranium rosat.

Bourgogne-Franche-Comté : La Beaune tablette, L’Hôpital-du-Grosbois

Ex-ingénieure responsable d’une plantation de cacao au Vanuatu, Tiphaine Beaune se découvre une passion pour cette filière. CAP en poche, elle source désormais du cacao engagé, qu’elle transforme « avec amour » dans le Doubs.

Bretagne : Lady Merveilles, Saint-Avé et côte Atlantique

En 2020, Marine Schmitt, chocolatière depuis dix ans, fait table rase et investit dans du matériel pour transformer elle-même ses fèves. Un virage « bean to bar » (modèle commercial né du mouvement artisanal et artisanal du chocolat représentant une entreprise individuelle achetant des fèves de cacao d’origine éthique pour fabriquer du chocolat intégral de haute qualité), récompensé par l’or et le bronze aux derniers International Chocolate Awards.

Centre-Val-de-Loire : Chocolaterie Fèves, Notre-Dame-d’Oé

Le vin a ses terroirs, le chocolat aussi ! Dans leur salon de thé-chocolaterie baptisé Fèves (4 Rue René Cassin 37390 Notre-Dame-d’Oé), Marie Baillet, Baptiste Cochereau et Marine Paulus font découvrir les particularités des cinq pays dont iels travaillent les fèves.

Corse : Alexia Santini, Soveria

Alexia Santini s’est formée sur le tas : d’abord dans la confiserie de son père, installé depuis 1985, puis des stages chez les stars du chocolat français. Ses chocolats mettent en valeur les produits du terroir corse : châtaigne AOP, clémentine IGP, cédrat…

Grand Est : Les Chocolats de Maud, Saint-Brice-Courcelles

Sucettes, bonhommes de neige, gingembrettes, licornes ou tablettes : chez Maud Billa et son équipe 100% meufs, tout est artisanal, bio et équitable.

Guadeloupe : Naomi Martino Chocolats, Baie-Mahaut, Basse-Terre, Saint-Martin…

Naomi Martino, sacrée espoir du chocolat au salon international de Paris en 2013, a un objectif : reconstruire la filière cacao en Guadeloupe. Ses chocolats sont 100% gwada, des grands crus jusqu’aux fruits, plantes et épices utilisées pour les parfumer.

Hauts-de-France : Encuentro, Lille

En 2013, quatre ans après y avoir installé leur fabrique de chocolat, Candice Peytour et Antoine Mashi doivent quitter précipitamment la République dominicaine. Qu’à cela ne tienne : après Punta Cana, puis Montreuil, c’est le Nord qui se régale de leurs tablettes bean to bar et autres chocolats en poudre bio chez Encuentro.

Nouvelle-Aquitaine : Hasnaâ Chocolats, Bordeaux et Arcachon

Depuis l’ouverture de sa première boutique en 2014, Hasnaâ Ferreira, reconvertie chocolatière à 30 ans, enchaîne les récompenses : chocolatière de l’année, Tablette d’or, Fèves d’or, argent et bronze aux International Chocolate Awards… Des chocolats bean to bar à déguster, à boire ou pâtisser, certifiés bio.

Occitanie : Cacaoterie Marius, Nîmes

De la Côte d’Ivoire au Gard, il y a Kadia Kabore. Dans son atelier-boutique Cacaoterie Marius, elle transforme les fèves plantées par son père Rasmane et propose le cacao à toutes ses étapes de transformation : fèves torréfiées, grué, chocolat non conché, tablettes…

Paris : Ursa Major (11e arrondissement) et Mon jardin chocolaté (14e)

Anouk et Eva Bouillaut ont bossé dix ans la même chocolaterie avant d’ouvrir leur propre boutique baptisée Ursa Major, inspirée par l’espace, avec leur sœur Julie au graphisme. Épicés, pralinés, fumés… Leurs chocolats sont un délice pour les yeux et les papilles. Bonus : 5% de réduction si vous rapportez leurs jolies boîtes pour les remplir !

Ex-informaticienne, Carine Dhers fabrique depuis 2015 un chocolat artisanal et bio, issu du commerce équitable, sous le nom de Mon Jardin Chocolaté. Il est désormais solidaire, puisque des personnes en insertion professionnelle l’épaulent sur certaines tâches.

Pays de la Loire : Benoît Chocolats, Angers et Paris, et 20° Nord 20° Sud, Challans

Pionnière multi-récompensée, Anne-Françoise Benoît a plongé dans le cacao voici vingt-cinq ans, à une époque où le syndicat de la pâtisserie était 100% masculin – comme l’atelier de son chocolatier de père.

À partir de fèves récoltées en Ouganda, au Nicaragua ou aux Philippines par des producteurices qu’elle rencontre régulièrement, Mélanie Paulau fabrique ses chocolats 20° Nord 20° Sud sous les latitudes vendéennes, avec son acolyte Marion.

Provence-Alpes-Côte-d’Azur : La Baleine à cabosse, Marseille

Saisonnalité, diversité et terroirs sont les obsessions de Claire Hollender, autodidacte exigeante qui officie derrière La Baleine à cabosse, mais aussi en tant que vice-présidente de l’asso Bean to bar France, dont les membres travaillent de la fève à la tablette et garantissent un chocolat « vertueux ».

