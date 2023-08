Voici la recette du gâteau qui a sorti le monde de la Grande Dépression

Surnommé « war cake », ce gâteau vegan spécial crise économique qui ne comporte ni lait, ni œuf, ni beurre, nécessite peu d’ingrédients et de temps de préparation, pour obtenir un résultat au moelleux addictif, que vous fassiez la version chocolat ou citron proposées par L’Herboriste. Un délicieux plaisir à tout petit prix.

Végétarienne depuis ses 13 ans, et végane depuis 2016, Coraline alias L’Herboriste partage sur son blog et ses réseaux sociaux ses meilleures recettes de cuisine végétales. Dont le « war cake » inventé aux États-Unis par une personne anonyme pour palier la pénurie de moyens et d’ingrédients durant la Première Guerre Mondiale. Une recette qui a refait parler d’elle durant la Grande Dépression, période de crise économique mondiale débutée en 1929, où s’offrir des œufs, du lait ou du beurre tenait du grand luxe. C’est donc un gâteau vegan historique, qu’a remis au goût du jour L’Herboriste dans deux tutoriels vidéos pour accompagner ses recettes de depression cakes au chocolat ou au citron.

Le depression cake au chocolat selon L’Herboriste

Les ingrédients pour réussir son depression cake au chocolat

200 g de farine

25 g de cacao en poudre non sucré

160 g de sucre

1/4 cuiller à café de sel

1/2 cuiller à café de bicarbonate de sodium

260 g d’eau

1 cuiller à café de vinaigre de cidre (ou blanc, ou ce que vous avez)

1 cuiller à café d’extrait de vanille

80 ml d’huile neutre (type tournesol)

Pour le glaçage facultatif

70 g de sucre glace

25 g de cacao en poudre non sucré

quelques gouttes d’arôme vanille

1 cuiller à café d’eau à ajuster jusqu’à la bonne consistance

Les étapes pour réussir son war cake au chocolat

Tout commence par le choix du moule qui doit faire environ 20 cm de diamètre. Vous pouvez l’huiler puis le chemiser, et préchauffer votre four à 180°C. Dans un saladier, vous pouvez mélanger les ingrédients secs (farine et cacao tamisés, puis le sucre, le sel et le bicarbonate). Formez-y un puits central afin d’y ajouter les ingrédients liquides : l’eau, le vinaigre, la vanille puis l’huile. En remuant grossièrement avec une spatule, vous allez ainsi faire réagir le vinaigre avec le bicarbonate, ce qui apportera du gonflant au gâteau. Enfournez tout de suite votre gâteau dans le four bien chaud et laissez cuire 30-35 minutes (jusqu’à ce que la pointe d’un couteau plantée en ressorte propre), avant de le sortir et le laisser refroidir sur une grille. Sur le gâteau refroidi, vous pouvez tartiner votre glaçage (obtenu en mélangeant le sucre glace, le cacao, la vanille, une cuillère à café d’eau à la fois afin d’obtenir la consistance souhaitée). Et le tour est joué !

Le depression cake au citron selon L’Herboriste

Les ingrédients pour réussir son depression cake au citron

1 citron jaune bio et/ou non traité

120 g de sucre en poudre blanc ou roux

environ 200 ml d’eau

1 cuiller à café d’arôme vanille facultatif

70 g d’huile neutre (type tournesol)

250 g de farine

1/2 cuiller à café de bicarbonate de sodium (ou 1 sachet de levure chimique)

Pour le glaçage (facultatif)

70 g de sucre glace

1 c. à café de jus de citron ou d’eau à ajuster pour obtenir la bonne consistance

Les étapes pour réussir son war cake au citron

Commencez par choisir un moule à cake, ou rond d’environ 20 cm de diamètre, l’huiler, le chemiser, et préchauffer votre four à 180°C.

Zestez l’intrégalité du citron jaune, avant de frotter les zestes avec le sucre afin d’en développer les arômes.

Pressez le citron dans un verre doseur et completez avec de l’eau jusqu’à obtenir 250 ml de liquide au total.

Versez le liquide dans un saladier avec le sucre, l’huile, la vanille, et mélangez bien.

Dans un autre bol, mélangez la farine et le bicarbonate de sodium ou la levure chimique, avant d’assembler grossièrement ces ingrédients secs avec ceux liquides.

C’est le moment d’enfourner aussitôt pour 40 minutes, jusqu’à ce que la lame d’un couteau plantée ressorte propre.

Vous pouvez le laisser refroidir sur une grille, avant d’éventuellement le recouvrir de glaçage (obtenu en mélangeant le sucre glace, le jus de citron, et un peu d’eau jusqu’à obtenir la consistance désirée). Et c’est prêt !

