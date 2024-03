La recette (trop facile) du gâteau moelleux au citron

Une envie citronnée pour le goûter ? Ça tombe bien, on a ce qu’il vous faut.

Et si vous rajoutiez un zeste de citron à votre goûter du jour ? Oui ok, cette intro n’est pas la plus ouf, mais je n’avais que ça en stock. Mais sinon, pour de vrai, je viens vous partager ma recette qui sent bon le printemps, celle du gâteau ultra-moelleux au citron.

À lire aussi : La recette facile des macarons de Saint-Pierre-et-Miquelon

La recette rapide et facile du moelleux au citron

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

125 g de beurre

125 g de sucre

125 g de farine

2 œufs

2 citrons

1 sachet de levure chimique

Dans un saladier, mélangez le beurre (un peu mou) avec le sucre, jusqu’à ce que ça devienne un peu mousseux. Ajoutez ensuite les œufs, puis le jus des deux citrons. Râpez le zeste (sans vous écorcher les doigts), et rajoutez la farine et la levure. Mélangez-moi tout ça comme si votre vie en dépendait, beurrez un moule et hop, au four pendant 20 à 25 minutes à 180°C.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos podcasts. Toutes nos séries, à écouter d’urgence ici.