La recette facile des macarons de Saint-Pierre-et-Miquelon

Vous avez envie de goûter une des spécialités de l’île de Saint-Pierre-et-Miquelon ? Allez hop, en voici une, et elle n’est pas piquée des hannetons.

Saint-Pierre-et-Miquelon, son archipel, son climat, ses étangs… et ses macarons ! Oui, si vous ne le saviez, bah maintenant vous voilà informée : il existe des macarons spéciaux, tout simplement délicieux, dont nous avons voulu vous partager la recette. On est comme ça à la rédac, on partage ce qu’on kiffe.

La recette rapide et facile des macarons de Saint-Pierre-Et-Miquelon

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

Deux cuillères de miel

10 cuillères à soupe de cacao non sucré

1 tasse de lait

1/2 tasse de beurre (ou deux cuillères à soupe de beurre de coco vierge)

6 tasses de flocons d’avoine

2 cuillères à café d’extrait de vanille

2 tasses de noix de coco râpée

1 pincée de sel

Commencez par faire fondre le miel et le cacao, puis ajoutez doucement le lait, jusqu’à ébullition. Ensuite, vous pouvez ajouter le beurre et les flocons d’avoine, puis la vanille, la noix de coco et le sel. Mélangez bien le tout, et faites des boules qui font à peu près la taille d’une balle de ping-pong. C’est bon ? Eh bien ça part au frigo pour la nuit, histoire que tout durcisse bien. Et voilà, c’est prêt ! Les macarons se conservent parfaitement pendant 5 jours, dans une boîte hermétique. Mais franchement, ça risque d’être mangé bien avant.

