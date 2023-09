La recette facile (et rapide) des cookies moelleux aux pépites de chocolat

Qui a deux pouces et va vous partager sa recette des cookies ultra moelleux aux pépites de chocolat ? C’est moi !

Allez hop, c’est la rentrée, c’est aussi le parfait moment pour se trouver un nouveau prétexte pour faire des gâteaux. Et par gâteaux, je veux dire biscuits, parce que c’est pareil, c’est sucré, vous avez compris l’idée. Alors, qui ici veut s’en mettre plein la panse avec des cookies moelleux qui fondent et croustillent en même temps ?

La recette facile des cookies tout moelleux

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

150 g de beurre (je n’ai pas dit que c’était léger, hein)

180 g de chocolat

210 g de farine

75 g de sucre semoule

50 g de sucre brun/roux

1/2 cuillère de levure en poudre

Un œuf

Une pincée de sel (sauf si vous êtes du bon côté de la Force et que vous avez utilisé du beurre salé)

Déjà, commencez par préchauffer votre four à 180°C. Puis dans un saladier, mélangez le beurre mou et les deux sucres, en patouillant, pour que ça donne une petite pâte bien homogène. Ajoutez l’œuf, mélangez encore, et ajoutez petit à petit la farine, la levure, et le sel (en option). Si vous avez des pépites de chocolat, ajoutez-les, si vous avez une tablette de chocolat, débrouillez-vous pour la fracasser suffisamment pour que ça fasse des pépites. Personnellement, je découpe une tablette grossièrement au couteau, chacun son truc.

Une fois que c’est bien mélangé et que vous avez une jolie pâte en forme de boule, découpez une feuille de papier sulfurisé pour recouvrir une grande plaque qui va au four. Faites des petites boules avec la pâte et disposez chacune d’elles sur la feuille (elles doivent faire à peu près la taille d’une noix). N’oubliez pas de les espacer hein, parce qu’elles vont s’étaler comme des pancakes une fois dans le four.

Allez hop, ça part au four pendant 10 minutes ! Et si vous voulez remplacer les pépites de chocolat par autre chose, comme des noix, des amandes ou que sais-je encore : allez-y ! Je ne suis pas votre mère hein, vous faites bien ce que vous voulez.

