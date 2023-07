La recette de la mousse au chocolat avec deux ingrédients (et vegan !)

Vous avez envie d’une mousse au chocolat sans œufs crus, que tout le monde peut manger, même les jeunes enfants ? Allez hop, je vous fais ça.

Dans la vie, il y a des choses cools et incroyables qui existent. La Sécurité sociale, les aurores boréales, le fromage de chèvre frais au thym et le chocolat.

Pour ce dernier point, c’est généralement un avis partagé par toute la population mondiale (sauf certains irréductibles, mais hey, on peut pas tous aimer la même chose).

Du coup, je me suis dit : et si je vous partageais ma recette de mousse au chocolat qui ne nécessite pas d’œufs crus ? Oui parce que bon, les œufs crus, c’est pas pour les enfants, et si jamais, à la maison, j’ose faire une recette à base de chocolat que mes deux gnomes ne peuvent pas manger, vous pouvez être sûres que je finirai dans un EHPAD mal famé dès que l’occasion se présentera pour eux.

La recette (facile) de la mousse au chocolat

Pour réaliser cette recette, rien de plus simple, vous aurez besoin seulement de deux ingrédients :

200 g de chocolat noir

200 ml d’aquafaba (c’est l’eau qui se trouve dans les conserves de pois chiches ! Vous n’aurez qu’à en profiter pour faire un petit houmous maison, tant qu’à faire)

Dans un saladier, versez l’aquafaba et montez-la en neige, comme avec des blancs d’œufs. Faites fondre le chocolat, et mélangez les deux, délicatement. Vous pouvez rajouter une pincée de sel pour rehausser le goût du chocolat et hop, au frigo pendant au minimum deux heures.

Et je vous jure, parole de Daronne, qu’on ne sent absolument pas le goût des pois chiches !

