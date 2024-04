Help, ma copine a un fantasme bizarre et j’ai du mal à l’accepter

La Daronne répond à vos questions en essayant de ne pas trop être à côté de la plaque.

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

La question pour la Daronne

Chère Daronne, Je suis en couple avec ma meuf depuis un an et tout va (allait ?) bien entre nous. Il y a quelques jours, nous avions beaucoup bu et on a commencé à parler de cul et de nos fantasmes. Et là, elle a fini par m’avouer son fantasme le plus inavouable et je ne m’y attendais pas. Je ne peux pas te dire de quoi il s’agit, si ce n’est que ce n’est pas répréhensible. Par ailleurs, elle m’a dit que c’était juste un truc auquel elle pensait et qui l’excitait et qu’en aucun cas, elle n’avait l’intention de le réaliser. On était très saoules, mais malheureusement, je me suis souvenue de cette conversation le lendemain. On n’en a pas reparlé, mais j’ai du mal à la voir pareille. Je l’imaginais tranquille et sans histoire, un peu vanille, et j’apprends ça ? Est-ce que c’est normal ? Est-ce qu’on peut avoir des fantasmes très chelous en étant une personne bien ? Help, je veux arrêter de ressentir ça et faire comme si rien ne s’était passé. Cécilia

La réponse de la Daronne

Ma brebis,

Tu vois, nous nous trouvons face à un parfait exemple de situation où un événement est à la fois parfaitement anecdotique et très critique.

Objectivement, il ne s’est rien passé. Ta moitié n’a fait de mal à personne, toi non plus. J’imagine que ses pensées n’ont pas de conséquences sur votre équilibre financier, affectif ou amoureux. Il aurait suffi de ne pas avoir cette conversation et tout aurait continué d’aller bien.

La bonne nouvelle, c’est que tous les couples traversent ce « type d’épreuve ». Une dispute avec des mots trop durs, des confessions alcoolisées et blessantes, ou dans ton cas, l’aveu de fantasmes chelous. On rêve tous de pouvoir revenir en arrière une fois de temps en temps. Et on ne peut pas. Mais tant mieux. Parce qu’on est plus beaux comme ça, avec nos fiertés, nos joies et nos regrets qui nous renforcent et nous rapprochent.

Les fantasmes mythos

Pour le bien-fondé de cet article, je viens de consulter une page Internet intitulée : Quels sont les trois fantasmes inavoués des Français :

1 – Faire l’amour sous la douche

2- Faire l’amour dans un lieu public

3- Faire l’amour avec un.e inconnu.e.

C’est ça, bien sûr, rangez vos flûtes les mythos. Je n’y crois pas une seconde. Ça me fait penser à ces discussions entre potes qui tournent cul après deux ou trois verres et que quelqu’un lance :

» — C’est quoi le truc le plus extrême qui vous fait fantasmer ? »

Réponse :

« – Ça me dirait bien de me faire attacher. » « — J’avoue tout, j’aimerais bien que ma meuf me mette des fessées. » – « Des fois, je rêve que je fais un plan à trois avec mon mec et Jeremy Al… » Zzzz Zzzz Zzzzz.

Pardon, je me suis assoupie, mais je connaissais déjà cette histoire. Et je ne doute pas du tout de l’intérêt sincère pour les pratiques mentionnées, d’ailleurs, je suis certaine que ces potes auront un jour l’occasion de les réaliser. Sauf celle avec le mec et Jeremy Allen White, qui aimerait qu’on ne le mêle pas à tout ça.

N’empêche, on ne m’ôtera pas de l’idée que si cette même conversation avait eu lieu trois autres verres plus tard, ce n’est pas ça que ces sauvages de l’érotisme auraient mentionné. Ils auraient parlé de ces trucs VRAIMENT chelous qui les excitent malgré eux.

Le cerveau humain aussi chelou que ses fantasmes

L’imagination humaine est sans limites et incontrôlable. Je doute qu’elle se contente de pratiques légèrement olé olé et parfaitement mainstream. Je t’invite à faire une recherche pour trouver la liste de tous les fantasmes existants répertoriés. La plupart ont leur propre nom, et pour posséder un nom, il faut le mériter.

J’écris moi-même sur un média grand public, je ne dévoilerai rien. Tu as seulement besoin de savoir que parmi ces fantasmes, on trouve : des utilisations détournées de pratiques quotidiennes, des personnages qui, à première vue, comme ça… Non, un grand nombre d’individus ou encore une attirance folle pour des objets. Oui, parfaitement.

On n’en entend jamais parler et c’est très bien comme ça. Ces fantasmes n’ont pas vocation à être réalisés. Ils servent seulement à s’amuser avec soi-même. Ils ne sont pas toujours agréables à raconter, ni à entendre, mais ils ne révèlent strictement rien de la personne qui les nourrit. Si ce fantasme impacte négativement le quotidien, ou qu’il outrepasse la notion de consentement, c’est une autre histoire, mais il ne me semble pas que c’est le cas ici.

Comment se comporter désormais ?

Je le répète souvent, mais toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et je suis certaine que ta copine en fait actuellement l’amère expérience. Je n’aimerais ni être à sa place ni à la tienne.

C’est comme ces moments douloureux où l’on découvre qu’une personne qu’on aime très fort, a dit du mal de nous dans notre dos. On sait pourtant que tous nos proches ont de temps en temps envie de nous passer par la fenêtre (et réciproquement), mais sans preuve formelle, on pouvait faire comme si de rien. Ici, c’est pareil et il y a de grandes chances que ta copine ne soit pas la seule parmi tes proches préférés à avoir de drôles d’envies.

Je ne sais pas dans quelle mesure tu peux passer au-dessus de ce que tu as entendu. Je veux seulement te rappeler quelque chose d’important : si on décide de s’engager dans une relation longue durée avec quelqu’un, il y a forcément des moments où l’on sera confronté à des traits qui nous défrisent, voire nous dérangent. Et inversement. Mais quand on arrive à passer au-dessus, on peut profiter d’une relation ultra safe où l’on peut être 100 % soi-même, dans toute sa singularité et sa bizarrerie. Et ça, c’est merveilleux.

Je te laisse, le Daron vient de rentrer et je veux lui raconter mon rêve érotico-chelou de la nuit dernière. Ça le fait toujours beaucoup rire, même s’il est souvent absent de ces rêves et remplacé par tout ce que Hollywood compte de Steve Buscemi et autres Dany De Vito.

La bisette,

Ta Daronne

