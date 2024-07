La noyade sèche est une fake news

Avez-vous déjà entendu parler de la noyade sèche ? Ce terme qui terrorise les parents pendant l’été quand les enfants passent leur temps dans l’eau. On fait le point avec le pédiatre urgentiste To be or not Toubib.

Quand on est jeune parent, on flippe un peu pour tout et n’importe quoi. Un jour, votre enfant si précieux boit la tasse, dans son bain ou à la piscine, et là, c’est le drame : va-t-il faire une noyade sèche, comme le clame avec certitude mamoune_du_06 sur un obscur forum du web consacré à la parentalité ?

Mais une noyade sèche, qu’est-ce que c’est ? D’après la légende, ça serait tout simplement la mort de l’héritier, plusieurs jours après avoir bu la tasse, le tout sans eau dans les poumons, sans suffocation, et sans signes d’alerte. En gros, l’enfant boit la tasse, il crache un bon coup et ça va mieux, pourtant, plusieurs jours après, pouf, il n’y a plus personne. L’eau aurait envahi ses poumons, l’empêchant de respirer et cela conduirait à une issue fatale…

Flippant, n’est-ce pas ? Heureusement, c’est complètement faux. On vous rassure : la noyade sèche n’existe pas.

La noyade sèche, c’est complètement fake !

La noyade dite « sèche », à « retardement » ou encore « secondaire » est une légende urbaine qui serait née en 2017, après le décès soudain d’un enfant 72 heures après avoir bu la tasse. Pas de signes annonciateurs, pas d’étouffements, mais l’enfant a succombé.

On le sait, sur internet, les rumeurs se propagent à vive allure. Alors qu’en fait, l’autopsie de l’enfant a révélé que son décès était dû à une myocardite, une inflammation du muscle cardiaque. Rien à voir avec une noyade, mais c’était trop tard : la machine était lancée, et la légende était née. Les affaires suivantes : Il s’est avéré qu’à chaque fois la personne décédée subitement avait un problème médical sous-jacent.

Le pédiatre urgentiste To be or not Toubib, qui partage régulièrement sur les réseaux sociaux ses fiches médicales à destination des parents (avec un humour décapant), est revenu pour nous sur ce mythe, affirmant que la noyade sèche était bien une fake news :

Prévenir les risques de noyade chez l’enfant

Si la noyade sèche n’existe pas, n’oublions pas que la vraie noyade, elle, est toujours possible. Quelques recommandations à toujours prendre en compte :

Ne vous éloignez pas d’un enfant qui est dans l’eau (oui, même dans son bain, et même s’il n’y a que 10 cm d’eau, ça peut aller très vite)

Ne jamais laisser un enfant sans surveillance au bord d’une piscine ou d’un point d’eau, et ce même s’il sait nager

Si votre enfant a bu la tasse et que vous êtes inquiet, n’hésitez pas à appeler le Samu si :

L’enfant tousse et n’arrive pas à s’arrêter

Il a des difficultés à respirer

Ses lèvres deviennent bleues

Il vomit

L’enfant somnole et semble apathique

Un enfant qui a bu une grande quantité d’eau est à surveiller dans les heures qui suivent. Mais mourir d’une noyade sèche 72 heures après avoir fait une brasse coulée, non, ça n’est pas possible.