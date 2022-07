Voici l’erreur commune que l’on fait quand on se sèche les cheveux d’après un coiffeur

Même si l’on peut toutes faire comme on veut, il existe une manière optimale de se sécher les cheveux de façon à les maintenir en pleine santé. Sauf que d’après les coiffeurs, on est encore trop nombreuses à maladroitement utiliser notre sèche-cheveux.

Que ce soit pour mettre en forme une frange rideau, pour se lisser les cheveux ou tout simplement pour les sécher… Le séchoir est un incontournable de notre routine capillaire. Malheureusement, il est aussi très souvent le responsable de casse et de sécheresse. C’est en tout cas le constat que s’est fait le célèbre coiffeur Michael Van Clarke qui a dû de nombreuse fois, se charger de réparer la chevelure de ses clients. Il explique au magazine Glamour Uk quelle est l’erreur la plus commune qui amène ses clientes à le consulter :

« Une de mes clientes avec des cheveux fabuleux, épais et mi-longs avait du mal avec les sections avant qui se cassaient toujours et se fendaient. Ça n’avait aucun sens pour moi. Ses cheveux ondulés poussaient si bien, mais les parties avant se cassaient continuellement. Un jour, elle est venue et a demandé une grosse brosse coiffante ronde, disant que la sienne ne durait que 4 à 5 mois avant qu’elle ne s’use et qu’elle avait besoin d’être remplacée. J’ai trouvé cela étrange car la mienne dure 20 ans avec un usage professionnel quotidien, alors je lui ai demandé de l’apporter pour que je la voie. J’ai vu que la grande brosse ronde était devenue une brosse ronde moyenne parce qu’elle avait fait fondre les poils de nylon rigides à la moitié de leur longueur. Le sèche-cheveux était trop chaud et a engendré un grave surséchage. Si ta brosse à cheveux fond, que penses-tu qu’il arrive à tes cheveux ? »

Vous l’aurez compris, utiliser un sèche-cheveux trop chaud, trop près et trop longtemps (surtout lorsqu’un embout concentrateur est ajouté) vient endommager la fibre capillaire. Le pire, d’après Michael Van Clarke, c’est quand on vient poser l’embout du concentrateur directement sur les cheveux pour obtenir un résultat pour optimal.

Mais comment faire alors pour éviter ce problème ? Eh bien d’après le coiffeur, la solution est bien plus simple qu’on ne le croit. Il suffirait de jeter l’embout de la discorde et de garder une distance de sécurité d’environs 2-3 centimètres entre le sèche-cheveux et la mèche.

Il conseille également si c’est possible d’utiliser le coiffage à chaud moins fréquemment et d’essayer de les laisser sécher à l’air libre au moins une fois par semaine.

Crédit de l’image : @Sharon McCutcheon via Unsplash

Sèche-cheveux trop chaud = cuir chevelu endommagé

Les cheveux ne sont pas les seuls à être endommagés lorsqu’un sèche-cheveux trop chaud s’en approche. Le cuir chevelu aussi souffre car comme on vous l’explique très souvent, c’est une peau, avec un film hydrolipidique qui la recouvre. Cette protection naturelle est très sensible à la chaleur et peut s’avérer beaucoup moins fonctionnelle lorsqu’elle est endommagée. Évidemment, les hautes températures ne sont pas les seules à la mettre à mal, mais ce facteur fait partie des plus déterminants pour la santé du cuir chevelu, une partie du corps souvent mise de côté… Maintenant vous savez.

Crédits de l’image de une : @Adam Winger via Unsplash