Zoom sur l’aloe vera, la Rolls des ingrédients cosmétiques pour la peau et les cheveux

L’aloe vera est plébiscité en cosmétique pour ses nombreuses propriétés « belle peau ». On vous dit tout sur ses bienfaits et ses différentes utilisations possibles.

Cultivé depuis l’Antiquité pour ses vertus médicinales et cosmétiques, l’aloe vera, et plus précisément sa pulpe, est adoré des fans de beauté au naturel qui lui reconnaissent un effet apaisant, repulpant et tenseur incomparable.

Il est si populaire qu’il bat même le rétinol et la vitamine C en nombre de requêtes Google, se classant n°1 des recherches sur les ingrédients cosmétiques en 2021. Pas mal pour une plante qui ne pousse que dans les zones sèches et désertiques !

Les bienfaits du gel d’aloe vera pour la peau

Le gel d’aloe vera est un produit « couteau suisse » qui a la particularité de convenir à tous les types de peau, mais aussi de pouvoir répondre à différentes problématiques cutanées comme la déshydratation et les irritations.

Emilie Jolibois, responsable R&D ingrédients chez Aroma-Zone, explique à Madmoizelle :

« Le gel d’aloe vera est principalement utilisé pour son caractère hydratant, apaisant et réparateur. Il est d’ailleurs très apprécié par les peaux abîmées car il facilite la régénération de l’épiderme. Son effet fraîcheur est très agréable, notamment après une exposition prolongée aux UV ou un passage de rasoir un peu brusque. »

Sa texture non-grasse et ses propriétés anti-inflammatoires en font aussi un produit intéressant pour les peaux souffrant d’acné ou d’une production de sébum excessive :

« Le gel d’aloe vera apaise les inflammations et répare les lésions. Comme il contient naturellement de l’acide salicylique, on lui prête aussi des propriétés purifiantes. »

De par sa richesse en polysaccharides, il permet aussi de lutter contres les signes de l’âge grâce à un effet tenseur qui lisse les ridules et raffermit l’épiderme. Bref, s’il passait l’aspirateur, il serait vraiment parfait !

Les vertus du gel d’aloe vera pour les cheveux

Les vertus du gel d’aloe vera sont aussi très intéressantes pour le soin des cheveux et du cuir chevelu. Selon l’experte :

« En plus d’hydrater les longueurs, le gel d’aloe vera a un léger aspect coiffant qui aide à dessiner les boucles et à contrôler les frisottis, notamment en cas d’humidité. Evidemment, il n’a pas les propriétés d’un vrai gel fixant, mais il donne un peu de tenue à la coiffure ».

Et il n’y a pas que les pointes qui peuvent en profiter : grâce à sa fraîcheur et à son indéniable pouvoir apaisant, il fait aussi beaucoup de bien aux cuirs chevelus sensibles, qui démangent et/ou qui présentent des pellicules.

Comment intégrer l’aloe vera à sa routine beauté ?

Pour intégrer le gel d’aloe vera à sa routine beauté, Emilie Jolibois conseille de l’utiliser brut : « c’est la meilleure façon de profiter de tous ses bienfaits ».

Pour le visage, on peut l’utiliser à la place de sa crème hydratante, seul ou mélangé à quelques goutes d’huile végétale (jojoba, argan etc.), ou comme un sérum, avant de mettre sa crème de soin ou son huile habituelle. Appliqué en couche épaisse sur le visage, il peut aussi faire office de masque hydratant.

Pour les cheveux, on peut chauffer une noisette de gel entre les paumes de ses mains et le répartir sur ses longueurs sèches ou juste essorées avant de se coiffer. Hydratation et discipline garanties !

Si on veut apaiser son cuir chevelu, on peut appliquer l’aloe vera au niveau des racines, pure ou mélangé à des huiles végétales elles aussi apaisantes ou régulatrices (neem, chanvre etc.).

Si on préfère les produits de beauté plus conventionnels, on peut opter pour une crème, une lotion, un sérum ou encore un après-shampoing qui compte l’aloe vera parmi ses ingrédients phares.

Sur les listes INCI, on le retrouve sous le nom d’« Aloe Barbadensis Leaf Juice », même si le qualificatif de « jus » peut être trompeur ! L’experte en ingrédients cosmétiques détaille :

« Il peut s’agir de poudre de jus natif d’aloe vera lyophilisé ou atomisé en fonction de la qualité de l’actif. La première technique est la seule intéressante car c’est celle qui permet de préserver au maximum les propriétés du gel. Malheureusement pour les consommateurs, la méthode employée n’est jamais précisée sur l’étiquette. »

Afin que la peau puisse vraiment profiter des vertus de l’aloe vera, on aurait tendance à se fier à la position de l’actif dans la liste INCI du produit. En réalité, c’est plus compliqué :

« Dans un produit cosmétique conventionnel, c’est mieux si l’aloe vera se situe en haut de la liste, mais si ce n’est pas le cas, ça ne veut pas dire pour autant que le produit n’a pas d’intérêt ! Dans le cas de la poudre, elle représente rarement plus d’ 1% de la formule, il n’y a donc rien d’anormal à la retrouver à la fin. Le seul souci, c’est que pour des raisons de confidentialité, on ne connait pas la quantité exacte d’aloe vera contenue dans le produit. »

Dernier conseil : attention aux produits qui promettent un pourcentage élevé d’aloe vera mais qui ne contiennent pas de jus, juste de la feuille broyée (Aloe Barbadensis Leaf Powder), aux vertus peu intéressantes.

