Comment l’huile de jojoba peut-elle parfois aider à vaincre l’acné et d’autres problèmes de peau ?

Lorsqu’on a de l’acné ou d’autres problématiques, on essaie souvent tous les produits ultra qui nous tombent sous la main. Quitte à déséquilibrer notre peau et la rendre sensible en plus du reste. Un moyen de calmer cette spirale de l’enfer ? L’huile de jojoba… Et oui.

Si on savait déjà que certaines huiles avaient des propriétés de soin, ce qu’on ignore souvent c’est que certaines d’entre elles peuvent s’attaquer à des problèmes de peau qui nous pourrissent la vie. L’acné récalcitrante en fait partie mais il y a aussi la déshydratation, la sensibilité voire la réactivité de certains épidermes.

Et pour en voir le bout, il se trouve quae l’huile de jojoba est particulièrement conseillée. Mais par quel miracle est-ce qu’elle parvient à ses fins ? Explorons ça ensemble.

L’huile de jojoba est-elle vraiment bien pour soigner l’acné ?

Tout d’abord, un peu de science. L’huile de jojoba n’a en fait d’une huile que le nom. Sa texture est en réalité plus proche de la cire liquide que de l’huile ce qui la rend moins grasse et donc plus acceptable pour la peau.

Selon Marisa Garshick, dermatologue certifiée à New York, interrogée par Allure, elle permet « d’aider à hydrater la surface de la peau sans obstruer les pores ». Mais comment est-ce possible ? Tout simplement parce que sa composition est proche de celle du sébum.

Pour comprendre pourquoi c’est pertinent, il faut revenir à la base : l’acné peut venir de diverses problématiques. Elle peut être issue d’un souci hormonal, d’un facteur héréditaire mais peut aussi provenir d’un déséquilibre cutané dû à l’utilisation de produits qui ne sont pas adaptés à votre type de peau. En asséchant constamment la barrière hydrolipidique, celle-ci finit par ne plus protéger l’épiderme des agressions et ce dernier devient donc perméable à l’invasion bactérienne : ce qui crée des boutons. Pas forcément une colonie hein, maiiiis des imperfections par-ci par-là qu’on aimerait voir disparaître.

Pour lutter contre ce problème, l’huile de jojoba est idéale : « elle aide à hydrater la surface de la peau de la même manière que le sébum naturel – sans obstruer les pores. » Explique Marisa Garshick. De son côté, Michele Farber, un autre dermatologue interrogé par Allure assure que l’utilisation d’huile de Jojoba peut « Aider l’acné en normalisant la production d’huile de votre peau tout en répandant des propriétés anti-inflammatoires. » Le but ? Reconstruire le film hydrolipidique qui a été malmené pour que l’épiderme, soit à nouveau protégé par le sébum et que la barrière cutanée soit moins faible face aux agressions bactériennes.

« C’est toujours une bonne idée de tester l’huile de jojoba avant de l’utiliser partout, en particulier pour les personnes ayant la peau très sensible ou sujettes aux éruptions cutanées » Allure

Quelles sont les autres vertus de l’huile de jojoba ?

Elle soulage les peaux sèches et certaines sensibilités

L’huile de jojoba a visiblement plus d’un tour dans son sac. Evidemment, elle régule le sébum pour traiter l’acné mais elle réussit aussi à maintenir l’eau dans les tissus cutanés sans laisser de film gras. Parce que sa composition est proche de celle du sébum (ce dont manque drastiquement les peaux sèches), elle vient combler ce besoin et peut être appliquée aussi bien le matin (après la crème hydratante et avant le SPF ) que le soir.

Les peaux sensibles, quand elle n’y sont pas allergiques, vont apprécier ses propriétés calmantes, hydratantes et émollientes. Des vertus qui, lorsqu’elles sont combinées à une bonne routine skincare, lui permettent de s’assouplir tout en retrouvant du confort.

Elle permet de retarder l’apparition des premières rides

Parmi les nombreux bienfaits que l’on prête à l’huile de jojoba, il y a l’aspect anti-rides. Mais qu’est-ce que ça veut dire exactement ? Eh bien, cette huile semble distiller une action antioxydante sur la peau mais a également la capacité de lisser le grain, de raffermir l’épiderme, de redonner du rebond , de l’élasticité et de la souplesse. Un joli cocktail qui calme même les inflammations.

Elle reconstruit le film hydrolipidique des peaux déshydratées

On vous le disait plus haut, l’huile de jojoba arrive à reconstruire le film hydrolipidique si important à la santé de la peau. Ce travail, elle le fait grâce à trois actions distinctes :

Elle rééquilibre la production de sébum pour que vous n’ayez pas à le faire vous-même en appliquant des soins astringents.

Elle maintient l’eau dans les tissus pour éviter son évaporation, ce qui est l’un des principaux problèmes des peaux déshydratées.

Elle apporte juste ce qu’il faut de lipides (plus précisément d’oméga-9) pour pouvoir solidifier la barrière cutanée et la rendre imperméable aux agressions du quotidien.

Elle rééquilibre le cuir chevelu

Le cuir chevelu est une peau dont les problématiques sont très similaires à celles du visage. En l’occurence, si vous avez une tendance à avoir un cuir chevelu mixte à gras, vous allez probablement aimer intégrer de l’huile de jojoba (en soin à faire poser avant le shampoing) à votre routine capillaire. Celle-ci va rééquilibrer la production de sébum, réhydrater la peau et reconstruire la barrière cutanée. Tout ce qu’il faut pour retrouver l’équilibre.

L’huile de jojoba, c’est pour qui ?

Même si l’huile de jojoba est particulièrement bien tolérée, elle est réservée aux personnes ayant la peau normale, sèche, mixte ou déshydratée. Les épidermes sensibles, quant à eux, doivent l’utiliser avec prudence pour éviter les réactions allergiques, selon les deux spécialistes :

« C’est toujours une bonne idée de tester l’huile de jojoba avant de l’utiliser partout, en particulier pour les personnes ayant la peau très sensible ou sujettes aux éruptions cutanées »

Vous l’aurez compris, l’huile de jojoba n’est pas déconseillée pour les peaux sensibles à réactives. Les spécialistes recommandent juste de l’utiliser avec la plus grande attention (en en appliquant un peu sur le poignet et en patientant 24h à 48h avant de voir la réaction de la peau). De cette façon, vous vous assurez que le contact avec l’huile ne fasse pas plus de mal que de bien.

Toujours d’après les experts, les peaux grasses ou celles qui ont tendance à faire de l’acné kystique, sont plutôt friandes d’un autre ingrédient phare de la cosmétique moderne : l’acide salicylique. L’huile de jojoba reste un élément trop gras pour elles. Elle est donc à proscrire d’après Farber :

« En général, pour l’acné kystique, on sait que l’acide salicylique – qui est un acide soluble dans l’huile – aide à déboucher les pores et à réduire la production de sébum, tout comme l’utilisation de rétinoïdes topiques.»

Comment ajouter de l’huile de jojoba à sa routine ?

Comme toutes les huiles de soin, il est conseillé d’utiliser l’huile de jojoba après la crème hydratante pour sceller l’hydratation dans les tissus de la peau. Vous n’êtes pas obligée de l’appliquer jour et nuit ! Quelques petites gouttes chauffées dans la paume de vos mains et apposées par tapotement sur le visage le soir avant le coucher suffiront pour reconstruire votre barrière hydrolipidique. Une bonne façon de calmer les inflammations et d’empêcher les bactéries de se frayer un chemin vers les pores.

À lire aussi : On fait le point sur l’acide hyaluronique, ce chouchou de la beauté utile à tous les niveaux