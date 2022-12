Quel est cet accessoire beauté qui a laissé les spectateurs perplexes devant Emily In Paris ?

Emily In Paris saison 3 est un véritable succès commercial. Et si on parle souvent de la garde-robe du personnage joué par Lily Collins, c’est au sujet d’un accessoire beauté que les internautes se questionnent.

Il y a des accessoires beauté connus de tous, comme le iced roller, la spatule exfoliante ou encore la brosse stimulante pour le cuir chevelu, et puis, il y en a qui passent encore sous les radars du grand public. C’est le cas du masque L.E.D pour le visage. Repéré dans l’épisode 1 de la série à succès Emily In Paris, ce beauty tool a largement questionné les spectateurs. Qu’est-ce que c’est ? À quoi ça sert ?

Sachez qu’Emily n’est pas la première à utiliser un masque L.E.D pour traiter sa peau. En réalité, cet outil (signé CurrentBody pour celui présenté dans la série) a d’ores et déjà fait largement parler de lui. Et pour cause : il fait déjà partie des produits chouchous de célébrités comme J-Lo, Victoria Beckham et d’autres pour traiter une pluralité de problématiques beauté.

Un masque L.E.D, ça sert à quoi ?

Depuis quelques années, les traitements de la peau se diversifient pour pouvoir obtenir une prise en charge à 360°. Ces changements qui entrent dans le concept de beauté holistique sont intéressants puisque l’épiderme est enfin considéré comme un organe à part entière, ce qui n’était pas le cas jusque-là.

L’un des traitements qui commence à avoir la cote, c’est l’utilisation de masques L.E.D pour traiter des problématiques plus profondes. Ce concept, venant tout droit de Corée est intéressant puisque grâce aux différentes longueurs d’ondes, ces masques inspirés de la photothérapie viennent s’attaquer à différents problèmes de peau comme l’acné, l’hyperpigmentation, la perte de fermeté, le manque d’éclat ou encore la couperose. Le tout, grâce à des lumières à basse énergie qui stimulent les mitochondries des cellules.

Évidemment, ce traitement est à effectuer en complément d’une routine de soin adaptée et d’une régularité exemplaire. Eh oui, il n’y a pas de miracle, surtout dans le domaine de la beauté.

Comment ça fonctionne ?

Tout dépend de la couleur émise et de sa longueur d’onde ; par exemple, la lumière rouge a la longueur d’onde la plus longue (environ 630 nm), elle a un effet anti-âge. De son côté, celle de la lumière bleue est de 415 nm, elle est bactéricide. La lumière jaune (590 nm) réduit quant à elle les rougeurs, tout en calmant les inflammations. Quant à la lumière verte (525 nm), elle permet de rééquilibrer les peaux mixtes et d’apporter de l’éclat.

Shoppez le masque LED que porte Emily

Masque L.E.D – CurrentBody – 329€

Crédits de l’image de une : capture d’écran de la série Emily In Paris.